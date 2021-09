Megacometa que está entrando al sistema solar es casi siete veces más grande que Fobos

Astrónomos del proyecto de colaboración internacional Dark Energy Survey (DES), que investiga la dinámica de la expansión del universo y el crecimiento de su estructura a gran escala, han publicado un estudio preliminar en la plataforma de arXiv, donde señalan que el megacometa 2014 UN271 —con dirección al sistema solar— tiene hasta 150 km de diámetro, es decir, un tamaño casi siete veces mayor al de Fobos, el más grande de los dos satélites de Marte.

Según un análisis del astrónomo Will Grater, cuyos artículos han aparecido en New Scientist, BBC Sky at Night Magazine, Physics World, Focus y Astronomy Now, el megacometa 2014 UN271 también supera en dimensiones al asteroide 55 Pandora (67 km) y la roca espacial Arrokoth (33 km), objeto del cinturón de Kuiper.

Asimismo, a través de los años, se calcula que la masa de 2014 UN271 es 10 veces superior a la de Hale-Bopp, uno de los cometas más brillantes de las últimas décadas, descubierto el 23 de julio de 1995 por los astrónomos Alan Hale y Thomas Bopp. Fue apodado el Gran cometa de 1997.

La primera vez que los expertos captaron al megacometa de la nube de Oort, lugar esférico situado en los límites de sistema solar, fue en el año 2014. Al principio lo confundieron con un planeta enano , pero luego lo reclasificaron como cometa.

Ubicación ilustrativa de la nube de Oort (Oort Cloud). Foto: NASA.

Durante el periodo de 2014 y 2018, de acuerdo a datos obtenidos por el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, en Chile, el objeto se desplazó en el cosmos unas 20 a 23 unidades astronómicas (UA).

Cada UA equivale aproximadamente a la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros.