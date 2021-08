La misión Inspiration4, que será la primera en enviar solo a civiles al espacio durante varios días en setiembre a bordo de un cohete de SpaceX, podrá seguirse en “tiempo casi real” en una serie documental en Netflix, anunció la conocida plataforma de streaming.

El 6 de setiembre se estrenarán dos episodios para presentar a los cuatro miembros de la tripulación; otros dos serán transmitidos el 13 del mismo mes sobre los largos meses de entrenamiento y los últimos preparativos antes del vuelo. Habrá un último episodio a finales de setiembre, a “solo unos días” después de que finalice la misión.

Este último episodio incluirá imágenes del interior de la nave durante el viaje, así como de su regreso a la Tierra, con la promesa de un “acceso sin precedentes” en “tiempo casi real”.

La serie, llamada “Countdown: the Inspiration4 mission to space” (Cuenta regresiva: misión espacial Inspiration4), estará dirigida por Jason Hehir, director del documental The Last Dance, ganador de un premio Emmy, sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

El lanzamiento, previsto para el 15 de setiembre, también se transmitirá en directo en el canal de YouTube de Netflix.

La cápsula Dragon de SpaceX será lanzada por un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste estadounidense.

Chris Sembroski, Hayley Arceneaux, Jared Isaacman y Sian Proctor flotan en gravedad cero durante un viaje en avión. Foto: JOHN KRAUS / © 2021 Inspiration4 2021/Netflix, Inc. / AFP

La nave ya transportaba astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) para la NASA, pero la misión prevista para setiembre no incluirá a ninguno que sea profesional .

El proyecto es financiado por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman. El propietario de una empresa financiera, de 38 años, es un ávido piloto y explorador espacial.

Isaacman ofreció tres lugares a bordo para Hayley Arceneaux, de 29 años, superviviente de un cáncer pediátrico; Chris Sembroski, de 41 años, antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y Sian Proctor, profesora de 51 años.

Pasarán tres días orbitando la Tierra, más allá de la altitud de la ISS.

Otros turistas ya han estado en el espacio, incluida la ISS entre 2001 y 2009, a bordo de cohetes rusos. Pero fueron acompañados por astronautas profesionales.