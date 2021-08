Descubren gigantesco coral semicircular con más de 400 años de antigüedad en Australia

Un enorme coral en forma de cúpula —de 5,3 metros de altura y unos 10,4 metros de ancho— fue hallado por un grupo de submarinistas en una remota zona de la Gran Barrera de Arrecifes de Australia. El gran objeto marino de porito ha sido denominado Muga dhambi y fue encontrado en marzo cerca de la Isla Orpheus, en el sistema coralino más grande del mundo .

“Su descubrimiento es significativo a nivel local y mundial. Es un coral gigante, que es una parte muy importante del ecosistema de arrecifes en Goolboodi y el hogar de corales, esponjas y diversas especies de peces en la Gran Barrera”, explicó Adam Smith por medio de la cuenta de Twitter de la Universidad James Cook, experta en investigación tropical.

Publicación de la Universidad James Cook, experta en investigación tropical. Foto: Twitter

Los estudios científicos indicaron que su edad estaría entre los 421 y 438 años y que se encontraba en buen estado a pesar de su antigüedad: un 70% de su estructura está viva y ha sobrevivido a 80 ciclones, así como a exposición de especies invasoras y fenómenos de blanqueo de corales.

El Muga dhambi “es un gran ejemplo de un coral hermoso y resistente que ha sobrevivido y prosperado durante cuatro siglos”, señaló Smith.

Situación de la Gran Barrera de Arrecifes de Aaustralia

La Gran Barrera es considerada el mayor arrecife de coral del mundo, ya que fue incluida como Patrimonio Mundial en 1981 . Cuenta con una extensión de 2.300 kilómetros frente a la costa nororiental de Australia y alberga aproximadamente a 400 tipos de corales, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos.