Vacuna de Moderna es más efectiva que la de Pfizer ante la variante Delta, sugiere estudio

Un equipo de investigadores de la empresa farmacéutica Nference y la Mayo Clinic, ubicadas en los Estados Unidos, publicaron un estudio en la plataforma de preimpresión MedRxiv —no revisado por pares— en donde sugieren que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la firma biotecnológica Moderna es más efectiva para combatir a la variante Delta que la inoculación de Pfizer.

En este análisis participaron alrededor de 50.000 personas de enero a julio de 2021. Durante ese periodo específico, si bien ambas vacunas dieron resultados optimistas, la de Moderna alcanzó un 86% de efectividad frente a la infección y un 91,6% ante la hospitalización; en cambio, Pfizer/BioNTech llegó al 76% y 85%, respectivamente.

Ahora, debido a la proliferación de la variante Delta del coronavirus, las cifras de efectividad decayeron a 76% para Moderna y 42% en Pfizer/BioNTech en el momento en que dicho linaje (B.1.617.2) se volvió dominante hasta en un 70% dentro del estado de Minnesota y empezó a distribuirse en el mundo.

En cuanto a las cifras de hospitalización, Moderna siguió imponiéndose con un 81% de efectividad; la alianza Pfizer/BioNTech solo registró un 75%.

Además, los expertos dijeron que Moderna, en comparación al binomio citado, redujo a la mitad el riesgo de contagio en los estados de Wisconsin, Arizona, Florida y Iowa, luego de analizar las tasas de infección.

Desde Pfizer, según la web de Axios, esperan “desarrollar y producir una vacuna específica contra esa variante en 100 días después de decidirlo, con sujeción a la aprobación reglamentaria” .

Otro estudio publicado en The New England Journal of Medicine comparó la efectividad de las vacunas COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca contra la variante Delta. Tras dos dosis, ambas inoculaciones alcanzan una capacidad de arremeter al SARS-CoV-2 de un 88% y 67%, respectivamente.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Rusia indicó que la vacuna Sputnik V registra un 83,1% de efectividad si se enfrenta a la variante surgida en la India y reduce hasta en 18 veces el riesgo de ser internado en un centro de salud.