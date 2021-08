Calculan que el 35,1% de infecciones COVID-19 son asintomáticas, al analizar 350 estudios

La cuantificación de las infecciones asintomáticas —de aquellos portadores del coronavirus que contagian sin saberlo— es fundamental para una respuesta de salud pública eficaz a la pandemia de COVID-19, se acota en un nuevo estudio publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Science (PNAS).

Un conjunto de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale, la Facultad de Medicina en la Universidad de Maryland y otras instituciones estimaron que el 35,1% de las infecciones por COVID-19 “son realmente asintomáticas”, tras analizar 350 estudios.

Además, los expertos encontraron evidencia de mayor asintomaticidad en los niños que en los adultos mayores. En el caso de las personas con comorbilidades, ellas registraron más síntomas en comparación a los individuos sin condiciones médicas preocupantes.

Para identificar estudios que informaron infecciones silenciosas en el momento de la prueba, ya sean presintomáticas o asintomáticas, los investigadores hicieron búsquedas en las plataformas de PubMed, Embase, Web of Science y la base de datos global de la Organización de la Salud (OMS) relacionadas a la COVID-19, en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 2 de abril de 2021.

Aún así, otorgar un número demasiado preciso es un trabajo extenuante. Las personas difícilmente tienen la voluntad de ir a un centro de salud para realizarse una prueba de descarte sin fiebre, dolor de garganta, tos seca, cansancio, diarrea, pérdida del gusto o cefalea.

Dentro del manuscrito especializado, los científicos fueron muy duros al mencionar que otros estudios —sumados a la mala interpretación de los medios masivos— han informado sobre “aberraciones sustanciales” al referirse a las ambigüedades de las “diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad”. El motivo es que se dio a entender que la cantidad de casos asintomáticos oscilaba entre el 4% y el 90%, un margen amplio y poco confiable.

Por otro lado, casi el 40% de individuos, de acuerdo al artículo en línea, que resultó ser positivo para COVID-19, se sentían bien de salud en tal instante. En este dato no se tomaron en cuenta los síntomas luego de ese día.

Las vacunas continúan siendo distribuidas en el mundo, pero el ritmo lento de inoculación en los países con bajos recursos está bajo la mira de una potencial nueva ola de coronavirus con variantes de preocupación.