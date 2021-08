Space X consigue ensamblar el Starship, la nave que nos llevaría a Marte en 2026

Space X, empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, encabezada por el multimillonario Elon Musk, celebró el acople entre la Starship 20 y el vehículo de lanzamiento Super Heavy. Ambos conforman el cohete más grande y potente de todos los tiempos. La idea central es que para el 2024 o 2026, a lo mucho, lleguen cargas pesadas y tripulaciones a Marte.

Se estima que a finales de 2021 la estructura realice un vuelo suborbital y su reentrada a la Tierra sea controlada. Esta semana, el también director ejecutivo de Tesla Motors compartió, vía twitter, las imágenes de una grúa que acomodaba en la plataforma de lanzamiento al Super Heavy, de 70 metros de altura, con sus 29 motores Raptor desarrollados por la firma empresarial SpaceX.

La canción de Bart Howard compuesta en 1954 y llamada “Fly me to the moon” amenizó la celebración de los operarios técnicos tras conseguir el acople vigilado por Elon Musk. Esta pieza musical tiene una versión interpretada por Frank Sinatra, relacionada a las misiones Apolo a la Luna; del mismo modo, fue usada como tema de cierre en el popular anime Neon Genesis Evangelion.

El ensamble completo de la nave espacial mide 120 metros y será capaz de cargar 150 toneladas de peso . La altura del Starship supera a Saturno V de la NASA, cohete involucrado en Apolo y Skylab con 110,6 metros.

En la inauguración oficial de esta reciente tecnología, el propulsor BN4 Super Heavy se pondrá en función durante 169 segundos antes de que se separe la sección de la segunda etapa. El propulsor deberá caer a 32 km del lugar de lanzamiento, precisamente en el Golfo de México.

La intención, finalmente, es tener un sistema estable para carga y pasajeros luego de darle visto bueno a este orden: