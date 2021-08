Astrónomos descubren extraños “fantasmas danzantes” más grandes que las galaxias

Astrónomos de la Universidad de Western Sydney y la agencia de ciencia australiana (CSIRO) han descubierto unas extrañas nubes de electrones que rodean galaxias en lo profundo del cosmos.

Las nubes, que están a unos mil millones de años luz de distancia y nunca antes se han visto, se asemejan a dos ‘fantasmas danzantes’, informa la universidad en un comunicado.

Fueron descubiertos como parte de la primera búsqueda en el cielo profundo mediante el uso del radiotelescopio ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) de CSIRO.

El reciente hallazgo, informado en un artículo aceptado esta semana en Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA) que describe el primer proyecto Pilot Survey of the EMU (Mapa Evolucionario del Universo), es uno de varios objetos y fenómenos descubiertos en esta búsqueda profunda.

“Nos estamos acostumbrando a las sorpresas a medida que escaneamos los cielos como parte del Proyecto EMU y sondeamos más profundamente en el universo que cualquier telescopio anterior. Cuando vas con valentía a donde ningún telescopio ha ido antes, es probable que hagas nuevos descubrimientos”, detalla el investigador principal, Ray Norris, profesor de Western Sydney University y CSIRO.

“No teníamos idea de lo que eran”

“Cuando vimos por primera vez los ‘fantasmas danzantes’ no teníamos idea de lo que eran. Después de semanas de trabajo, descubrimos que estábamos observando dos galaxias ‘anfitrionas’, a unos mil millones de años luz de distancia. En sus centros hay dos agujeros negros supermasivos arrojando chorros de electrones que luego son doblados en formas grotescas por un viento intergaláctico”, añade.

Se muestra cómo las emisiones son emitidas desde las dos galaxias (host 1 y host 2). Foto: Universidad Western Sydney

Norris precisó que, como todo nuevo hallazgo, este plantea una serie de preguntas:¿De dónde viene el viento? ¿Por qué está tan enredado? ¿Y qué está causando las corrientes de emisión de radio?

“Probablemente se necesitarán muchas más observaciones y modelado antes de que comprendamos cualquiera de estas cosas “, admite.

Otros objetos y fenómenos descubiertos hasta ahora como parte del Proyecto EMU incluyen el descubrimiento de los misteriosos Odd Radio Circles (ORC) que parecen ser anillos gigantes de emisión de radio de casi un millón de años luz de diámetro que rodean galaxias distantes.

“Incluso estamos encontrando sorpresas en lugares que creíamos entender. Al lado de la bien estudiada galaxia IC5063, encontramos una radiogalaxia gigante, una de las más grandes conocidas, cuya existencia nunca se había sospechado. Su agujero negro supermasivo está generando chorros de electrones de casi 5 millones de años luz de largo. ASKAP es el único telescopio en el mundo que puede ver la extensión total de esta débil emisión “, dice el profesor Norris.

El telescopio ASKAP es operado por el CSIRO y forma parte de la Instalación Nacional del Telescopio de Australia. Utiliza una tecnología novedosa para lograr una velocidad de búsqueda extremadamente alta, lo que lo convierte en uno de los mejores instrumentos del mundo para cartografiar el cielo en longitudes de onda de radio.

Con información de Western Sydney University