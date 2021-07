Un equipo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad Estatal de Kansas (Estados Unidos) y diversos departamentos de otras casas de estudio están desarrollando un compuesto antiviral que ya es sugerido como tratamiento posinfección contra la COVID-19.

Las ideas centrales de este reciente estudio pueden leerse en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los expertos han probado un método basado en inhibidores de proteasas, compuestos que intervienen en las capacidades de un virus para hacer copias de sí mismo . Inclusive, en otro contexto, algunos de ellos “pueden impedir que las células cancerosas se diseminen”, según el NIH (Instituto Nacional del Cáncer).

Algunos animales, seleccionados como objetos de experimentos con SARS-CoV-2, registraron una supervivencia mayor y una menor carga viral pulmonar luego de ser sometidos al tratamiento de inhibidores.

Yunjeong Kim, profesor asociado de medicina diagnóstica y patobiología, comentó: “Desarrollamos el inhibidor de proteasa GC376 para tratar una infección mortal por coronavirus en gatos, que ahora se encuentra en desarrollo comercial como un nuevo fármaco animal en investigación”.

“Después de la aparición de COVID-19, muchos grupos de investigación informaron que este inhibidor también es eficaz contra el coronavirus que causa COVID-19″, hizo memoria.

El inhibidor de proteasa llamado GC376 deuterado es una modificación destinada a comprobar la eficacia contra la cepa del virus responsable de la actual pandemia. Asimismo, de acuerdo al documento, el tratamiento con ratones infectados también resultó ser eficaz en referencia a la replicación viral y la pérdida de peso.

“Los resultados sugieren que el GC376 deuterado tiene potencial para un mayor desarrollo, y este método de deuteración se puede utilizar con otros compuestos antivirales para generar potentes inhibidores”, expresó Kyeong-Ok Chan, otra autora del artículo.

Bajo este contexto, los virólogos informaron que estos inhibidores se siguen perfeccionando a fin de otorgarles la más alta funcionalidad a futuro; si quieren conseguirlo, deben preparar más ensayos clínicos con distintas variables.