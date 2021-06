Identifican un signo de COVID-19 ‘exclusivo’ para las personas vacunadas

Un estudio que involucra a más de cuatro millones de personas en todo el mundo ha permitido identificar los estornudos como un síntoma característico de COVID-19 solo en personas que ya han sido vacunadas contra esta enfermedad.

Los autores de la investigación, a cargo de la compañía ZOE y el King’s College London, recalcan que las vacunas protegen de la enfermedad grave, pero no garantizan que se evitará la infección por coronavirus. Por esa razón, muchas personas inmunizadas se han contagiado.

Aunque los síntomas como la pérdida del olfato, tos, fiebre, dolores de cabeza y fatiga siguen siendo los principales, se ha detectado que “estornudar mucho es un signo de infección más común en las personas vacunadas”, indica el comunicado sobre el estudio.

“Curiosamente, nuestros datos muestran que las personas que habían sido vacunadas y luego dieron positivo por COVID-19 eran más propensas a reportar estornudos como síntoma en comparación con aquellas que no habían sido inoculadas”, señalan.

Por tanto, si una persona vacunada “comienza a estornudar mucho sin una explicación”, debe quedarse en casa o hacerse una prueba de COVID-19, “especialmente si vive o trabaja con personas que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad”, recomiendan los investigadores.

No obstante, en los no vacunados, los estornudos son signos más probables de un resfrío o una alergia, y aunque muchas personas con COVID-19 pueden experimentarlos, no es un síntoma definitivo de esta enfermedad.

Así como la tos, los estornudos son una forma clave de transmisión del virus. Por ello, los autores del estudio aconsejan cubrirse con un pañuelo o la parte interior del codo “para minimizar la propagación de las gotitas”.

Los resultados se obtuvieron a partir del ZOE COVID Symptom Study, el estudio en curso más grande del mundo sobre esta enfermedad. Se trata de una aplicación en la que más de 4,6 millones de personas de distintas regiones reportan sus síntomas tras dar positivo en la prueba de COVID-19.