¿Por qué la Tierra está perdiendo 50.000 toneladas de masa cada año?

El microbiólogo médico Chris Smith y el físico de la Universidad de Cambridge Dave Ansel habían precisado en el programa More or Less de BBC Radio 4 que la Tierra está perdiendo 50.000 toneladas de masa cada año, aunque 40.000 toneladas de polvo espacial, remanentes del sistema solar, son atraídas por la gravedad del planeta.

Al construirse estructuras en la Tierra, lógicamente, no se agrega masa, porque se está utilizando y moldeando la ya existente. Así, los cohetes que llegan a orbitar nuestro planeta caen por la gravedad sin cambiar la ecuación.

El núcleo de la Tierra pierde energía con el pasar del tiempo, pero este dato no representa una amenaza latente porque solo son 16 toneladas métricas por año.

El hidrógeno y el helio son elementos tan livianos que tienen la tendencia de escapar fuera de la Tierra con 95.000 toneladas métricas de masa y 1.600 toneladas métricas, respectivamente.

En total, se pierde aproximadamente 0,000000000000001% de hidrógeno y helio cada año; nuestro planeta posee casi 6 trillones toneladas métricas, por lo que la comparación es injusta. Se necesitarían billones de años para que el escape de los elementos se haga sentir .

Michael E. Bakich, editor senior de Astronomy, había destacado en un artículo de 2017 otro enfoque referido a este tema: la comparación de cuánta masa entra con el material de los meteoros y la pérdida gradual de la atmósfera.

En segundo lugar, Bakich explicó la interacción del planeta Tierra con el viento solar: “En este caso, la energía de esa corriente de partículas cargadas puede aumentar la velocidad de las moléculas de gas a más de la velocidad de escape de un planeta”.

Sin embargo, prosiguió comentando, el fuerte campo magnético nos provee de una defensa natural. Aquel desvía casi todas las partículas del viento solar hasta 40.000 millas (65.000 kilómetros) de la Tierra, escribió Bakich.

El experto de Astronomy también había tomado en cuenta el caso del hidrógeno y el helio. “El planeta parece estar en un programa de pérdida de peso”, ironizó. Después, aclaró que la Tierra pierde alrededor de tres kilogramos por segundo de ambos elementos químicos.