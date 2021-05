NASA anuncia que enviará su primer rover a la Luna en 2023

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha anunciado el envío de su primer rover de exploración polar de investigación de volátiles, Viper (víbora en español), hacia la Luna para fines del año 2023, en cuyas misiones buscará hielo y mapeará recursos debajo de la superficie con miras a la exploración humana de la misión Artemisa, que llevará a la primera mujer al único satélite de la Tierra.

Según un comunicado de la NASA, Viper marcará un hito al utilizar los primeros faros de un vehículo en la Luna para abrirse paso por zonas de sombra permanente, las cuales no han visto la luz solar desde hace “millones de años”.

“Este es otro ejemplo más de cómo las misiones científicas robóticas y la exploración humana van de la mano, y por qué ambas son necesarias mientras nos preparamos para establecer una presencia sostenible en la Luna”, precisó Lori Glaze, director de la División de Ciencias Planetarias en la agencia aeroespacial estadounidense.

Representación artística del rover Viper moviéndose en la superficie lunar. Foto: NASA

Astrobotic Technology, compañía privada de robótica espacial, será la encargada del “lanzamiento, tránsito y entrega de Viper a la superficie lunar como parte de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la agencia”, la entrega sistemática de cargas útiles.

El reciente contrato bilateral de la NASA especifica un pago de $ 226,5 millones destinado a la empresa de Pensilvania para los costos de entrega. Por otro lado, se invertirán $ 433,5 millones por conceptos de desarrollo y operaciones.

El rover tendrá la capacidad de adaptarse a los suelos lunares con un conjunto especializado de ruedas. Además, llevará cuatro instrumentos tecnológicos: el taladro de percusión Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrains (TRIDENT), el instrumento Mass Spectrometer Observing Lunar Operations (MSolo), el Near Infrared Volatiles Spectrometer System (NIRVSS) y el Neutron Spectrometer System (NSS).

De acuerdo con Sarah Noble, científica del programa Viper, el robot nos mostrará el origen y la distribución del agua alrededor de la Luna. Asimismo, espera que los recursos le sirvan a los astronautas para ir más lejos en el espacio, “incluido Marte”.

“A lo largo del programa Artemisa, la NASA enviará robots y humanos a explorar más de la Luna que nunca. Cuando los astronautas regresen a la superficie lunar por primera vez desde 1972, seguirán las huellas de las ruedas de Viper y aterrizarán en el polo sur lunar”, concluyó el comunicado.