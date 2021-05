Los pacientes a los que se les diagnostica el síndrome posterior a la COVID-19, también conocido como PCS, síndrome de COVID-19 de larga duración o secuelas posagudas del SARS-CoV-2, experimentan síntomas como trastornos del estado de ánimo, fatiga y deterioro cognitivo percibido, que pueden afectar de manera negativa el regreso al trabajo y la reanudación de las actividades normales, según un estudio de Mayo Clinic (Minnesota, Estados Unidos) publicado en Mayo Clinic Proceedings.

El estudio informa sobre las primeras 100 personas que participaron en el Programa para rehabilitación en la actividad después de la COVID-19 de Mayo Clinic, una de los primeras iniciativas multidisciplinarias para evaluar y brindar tratamiento a quienes padecen tal síndrome.

Los pacientes fueron evaluados y tratados entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020. Tenían una edad promedio de 45 años y el 68% eran mujeres. Se los evaluó tras un promedio de 93 días después de la infección.

El síntoma más frecuente de los pacientes que acudieron a la evaluación del síndrome posterior a la COVID-19 fue la fatiga. De los participantes del estudio, el 80% informó que padecía de una fatiga inusual; mientras que el 59% tenía problemas respiratorios, y un porcentaje similar presentaba problemas neurológicos. Más de un tercio manifestó tener dificultades para realizar actividades cotidianas básicas.

Solo uno de cada tres había vuelto a la actividad laboral sin restricciones.

“La mayoría de los pacientes con los que trabajamos necesitaban fisioterapia, terapia ocupacional o rehabilitación cerebral para tratar el deterioro cognitivo percibido” , indicó el Dr. Vanichkachorn, de la División de Medicina Preventiva, Ocupacional y Aeroespacial. “Aunque muchos pacientes tenían fatiga, más de la mitad también manifestaron tener problemas para pensar, lo que se conoce como ‘bruma mental’”, añadió.

“A medida que la pandemia continúa, es probable que haya más pacientes que experimenten síntomas mucho tiempo después de la infección, y los proveedores de atención médica deben prepararse para esto, saber qué buscar y saber cómo atender mejor las necesidades de sus pacientes”, siguió informando el Dr. Vanichkachorn.

Los pacientes que se han recuperado de una infección aguda no deben esperar a ser evaluados si ya están experimentando síntomas prolongados, aunque el Dr. Vanichkachorn expresa que los proveedores deben ser cuidadosos a la hora de recomendar pruebas de diagnóstico costosas, que a menudo no están cubiertas por el seguro médico y no revelan información significativa.