Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha obtenido evidencia sólida de que el material genético del SARS-CoV-2, el coronavirus culpable de la actual pandemia, se puede integrar en el genoma humano (ADN).

En el núcleo de nuestras células se encuentra el ADN. Este conjunto de instrucciones se transcribe en moléculas de ARN, las cuales son leídas por la maquinaria celular y convertidas en las proteínas que necesitamos. Sin embargo, algunos virus como el VIH revierten este proceso: su ARN es leído ‘al revés’, por lo que se convierte en ADN y se integra a nuestro genoma.

Estos patógenos, llamados retrovirus, han infectado a nuestros antepasados desde hace millones de años y, por ello, hay material genético viral en nuestro ADN.

En cambio, el SARS-CoV-2 no tiene esa capacidad. Cuando infecta una célula, su ARN es leído de forma normal para producir nuevos virus sin siquiera entrar al núcleo. No obstante, el equipo del MIT sabía que han habido casos de otros virus de ARN no retrovirales que lograron integrarse al genoma humano. Por ello, se preguntaron si sucedería lo mismo con el nuevo coronavirus.

En el laboratorio, los científicos infectaron células humanas con el SARS-CoV-2. Dos días después, secuenciaron el ADN de estas células infectadas para averiguar si contenía material genético del virus.

Para garantizar la fiabilidad de sus resultados, utilizaron tres métodos distintos de secuenciación. Detectaron fragmentos del genoma viral en todas las muestras de ADN, aunque ninguno fue suficiente para recrear un nuevo virus.

Científicos hallaron fragmentos del genoma del coronavirus en el ADN humano. Imagen: University of Washington

Para averiguar cómo el material genético del coronavirus había logrado integrarse al genoma humano, el equipo analizó minuciosamente las secuencias de ADN.

De ese modo, descubrieron que a ambos lados de los fragmentos de genoma viral habían porciones de LINE-1, genes que codifican enzimas de transcripción inversa. Estas enzimas pueden convertir el ARN en ADN, justo lo que necesita un virus como el SARS-CoV-2 para integrarse en el genoma humano.

Rudolf Jaenish, profesor de biología del MIT y coautor del estudio publicado en Actas de la Academia Nacional de Ciencias, afirma que “hay una huella muy clara” de que los LINE-1 contribuyeron a dicha integración del genoma viral.

Los LINE-1 constituyen el 17% del ADN humano, pero solo algunos continúan activos.

Asimismo, los investigadores analizaron conjuntos de datos publicados de transcripciones de ARN de muestras de pacientes con COVID-19. Sus resultados sugieren que, en algunas de esas muestras, la mayoría de fragmentos de ARN viral provenía de secuencias integradas en el ADN humano.

Posible causa de falsos positivos

Las pruebas moleculares (PCR) detectan el ARN del coronavirus, lo cual indica que la infección está en curso. Cuando las personas dan positivo a esta prueba semanas o meses después de haberse recuperado de la COVID-19, a menudo se sospecha de que el virus continúa en el cuerpo o que se trata de un caso de reinfección.

Sin embargo, este nuevo estudio muestra otra posibilidad: la persona superó la enfermedad, pero el genoma del virus se integró en su ADN, por lo que sus células continúan produciendo ARN viral.

No obstante, los autores admiten que el conjunto de muestras utilizadas era bastante pequeño, por lo que se necesitan posteriores estudios para determinar qué tan común es este fenómeno y qué efectos puede tener en la salud humana.