HOY, lunes 26 de abril, podremos observar la superluna rosa, un evento en el que nuestro satélite iluminará los cielos nocturnos en casi todos los puntos del planeta. Durante este suceso, que es uno de los mayores acontecimientos astronómicos del año, la Luna lucirá inusualmente grande y brillante.

Conoce el mejor momento para observarla en distintos horarios del mundo; de qué se trata, a qué se debe su denominación y otros detalles de este interesante evento.

¿Cuándo se verá esta superluna rosa?

La NASA informa que la superluna rosa podrá ser apreciada durante la noche del lunes 26 de abril y la madrugada del martes 27 de abril. No obstante, la luna llena podrá verse desde la noche del 25 de abril hasta la mañana del 28 de abril.

¿A qué hora se verá la superluna rosa?

Si bien se podrá apreciar durante toda la noche, tendrá un momento de máximo esplendor de acuerdo a cada lugar:

Perú: lunes 26 de abril a las 10.31 p. m.

México: lunes 26 de abril a las 10.31 p. m.

Colombia: lunes 26 de abril a las 10.31 p. m.

Ecuador: lunes 26 de abril a las 10.31 p. m.

Venezuela: lunes 26 de abril a las 11.31 p. m.

Bolivia: lunes 26 de abril a las 11.31 p. m.

Paraguay: lunes 26 de abril a las 11.31 p. m.

Chile: lunes 26 de abril a las 11.31 p. m.

Argentina: martes 27 de abril a las 12.31 a. m.

Uruguay: martes 27 de abril a las 12.31 a. m.

España: martes 27 de abril a las 5.31 a. m.

¿Dónde y cómo ver la superluna rosa?

Esta superluna podrá ser observada desde cualquier lugar de la Tierra, incluso desde las grandes ciudades, ya que la contaminación no impedirá ver al brillante satélite asomarse.

Este fenómeno astronómico será captado a simple vista, aunque los aficionados pueden emplear prismáticos o telescopios para ver cada detalle de esta luna llena. No obstante, los expertos sostienen que no es el mejor momento para contemplar el satélite con binoculares o telescopios, pues su brillo podría llegar a ser molesto para los ojos, aun cuando no representa un riesgo para la vista.

¿Qué es la superluna rosa?

La superluna rosa es uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año que se desarrolla en abril. Ocurre cuando la Luna presenta un acercamiento a la tierra que coincide con el agrandamiento y con un ligero cambio en la tonalidad de la misma.

¿Por qué se llama superluna rosa?

Cuando el satélite de nuestro planeta está en la fase de luna llena y se encuentra en el punto de su órbita más cercana a la Tierra, se produce el fenómeno conocido como perigeo. De ese modo, se ubica a menos de 360.000 kilómetros del planeta. Los astrónomos calculan que una superluna luce un 6% más grande y 16% más brillante que una Luna llena promedio.

El término ‘rosa’ se debe a que la Luna llena de abril es conocida en el hemisferio norte como ‘Luna rosa’. Aunque, en ocasiones, el satélite presenta un color distinto, de tono rojo o rosáceo, la denominación tiene que ver más con el musgo rosa, una planta silvestre que crece durante esta época de primavera en los Estados Unidos.

