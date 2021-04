La lluvia de estrellas Líridas de abril es una precipitación de meteoros que sucede anualmente y que dura del 16 al 26 de este mes. Su radiante o punto de origen se localiza en la constelación Lyra, de la cual recibe su nombre.

La razón por la que el fenómeno astronómico sucede durante abril es que la Tierra se aproxima durante ese mes a una zona en la que permanecen partículas de polvo pertenecientes al cometa C/1861 G1 Thatcher, descubierto por A.E. Thatcher en 1861.

A este cometa se le llama de largo periodo porque tiene una órbita de 415 años (se espera que regrese alrededor de 2283) y que, en contacto con la atmósfera, provoca un rastro de luz, el mismo que conocemos como estrella fugaz.

Las Líridas han sido registradas desde el año 687 antes de Cristo, por lo que se consideran las lluvias de estrellas más antiguas a lo largo de la historia.

El evento astronómico estrella del 2021

Este año, la lluvia de estrellas llegará a su punto más alto entre el 22 y 23 de abril. El conteo de caída será de cinco a 20 meteoros por hora, con un promedio de 10. La mayoría se verá como la caída de pequeñas luces, aunque también se verán las llamadas ‘bolas de fuego’, las cuales duran algunos minutos, son más brillantes y dejan un poco de humo detrás.

El fenómeno podrá ser visto en todo el mundo. Quienes vivan en el hemisferio norte tendrán la oportunidad de apreciar cerca de 20 estrellas fugaces por hora, mientras que el hemisferio sur solo observará de una a dos.

¿Cómo puedo ver las Líridas?

Para poder ver las Líridas o cualquier otra lluvia de estrellas, hay que ir a un lugar apartado de las ciudades, como la playa, el campo o la montaña. Así se ve el cielo lo más oscuro posible para poder observar y distinguir a estas estrellas fugaces.

La Luna, este año, supone un pequeño problema, ya que pasará de fase creciente a llena entre el 20 y el 27 de abril. Y, mientras más luz solar refleja la Luna a la Tierra, más difícil será visualizar las estrellas.

Lluvia en pandemia

En muchas partes del mundo no se puede salir de casa debido a la COVID-19, pero eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de la lluvia de estrellas de abril.

Las personas que tienen la suerte de encontrarse en una zona sin mucha luz podrán asomarse a su ventana a mirar este evento. La mejor hora para hacerlo es entre las 8.00 p. m. y 11.00 p. m.