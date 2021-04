Reacciones adversas en la piel son leves tras vacunación contra COVID-19

Un conjunto de investigadores liderados por la PhD. Esther Freeman, del Departamento de Dermatología en la Universidad de California (Estados Unidos), acaba de asegurar mediante un estudio alojado en Journal of the American Academy of Dermatology que las reacciones dermatológicas luego de la vacunación contra la COVID-19 son leves.

En un lapso que comprende desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, los firmantes del artículo científico analizaron 414 afecciones cutáneas que fueron asociadas a vacunas ARN mensajero como las de Moderna (83%) y Pfizer (17%).

“En nuestro registro, no se identificaron secuelas graves después de la segunda dosis en pacientes que experimentaron una reacción grande retardada después de la primera dosis. Los pacientes respondieron bien a los corticosteroides tópicos, antihistamínicos orales, y/o medicamentos para aliviar el dolor”, se resalta en el estudio.

Además, según el documento, las reacciones desaparecieron dentro de un promedio de tres a cuatro días; inclusive, los antibióticos no fueron requeridos para menguar estas dificultades .

El equipo de científicos observó las reacciones cutáneas luego de la administración de las inmunizaciones de Moderna y Pfizer, entre las que se incluyen las siguientes: pernio/sabañones, eritromelalgia (dilatación de los vasos en los pies y los brazos) y pitiriasis rosada (sarpullido en la piel que brota como una mancha en el pecho).

“El hecho de que estos exantemas (sarpullido o erupción difusa) imiten las manifestaciones dermatológicas del COVID-19 —prosiguieron su descripción— sugiere potencialmente que la respuesta inmune del huésped al virus está siendo replicada por la vacuna”.

Al 22 de febrero de 2021, el 90% de las reacciones adversas a la inmunización se reportaron en mujeres. “Es difícil evaluar si existe una diferencia de sexo real en la probabilidad de desarrollar una reacción cutánea, o si podría reflejar sesgo de notificación, o derivan de que el 76% del personal sanitario (en Estados Unidos) es femenino”, se aclaró en el apartado de Discusión.

Por último, los investigadores recomendaron a los trabajadores de salud que sean conscientes de estas posibles problemáticas y asesoren a las personas para que haya una mejor comunicación con respecto a la importancia de generar anticuerpos anti-COVID-19 gracias a las inyecciones.