Científicos clasifican los virus más propensos a saltar de animales a humanos

Los denominados virus zoonóticos, los cuales tienen la capacidad de generar males transmisibles entre animales y humanos, son una amenaza latente contra los sistemas de salud. Por ejemplo, al consumir carne cruda de jabalís o cerdos podemos contraer triquinosis, de acuerdo con un artículo informativo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos).

Por lo tanto, plantear estrategias antes del descontrol sanitario aliviaría la cifra de muertes y contagios drásticamente; incluso se alcanzaría a proteger la economía global de otro inminente desastre dependiendo de la tasa de afectados.

La investigadora posdoctoral Zoë L. Grange, de la Universidad de California, Davis (UC Davis), y sus colegas de la Universidad de Columbia, la compañía de gestión epidémica Metabiota, el Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación y la Wildlife Conservation Society utilizaron la tecnología de una herramienta web nombrada SpillOver para crear una lista de vigilancia de virus animales transmisibles hacia nosotros, así como su potencial pandémico.

Esta herramienta “ayudará a los responsables políticos y científicos de la salud a priorizarlos (los agentes virulentos) para una mayor caracterización”, se precisa en un comunicado de UC Davis.

Los hallazgos de este estudio se describen a detalle en la plataforma de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

De un total de 509.721 muestras de 74.635 animales, recopiladas entre los años 2009 y 2019 en 28 países, los colaboradores clasificaron como peligrosos a 887 virus de vida silvestre ; los 12 principales eran “virus zoonóticos conocidos, incluido el SARS-CoV-2″.

De esa docena, el virus de Lassa, enfermedad endémica en animales roedores Mastomys natalensis que se transmite a humanos a través de excrementos y objetos contaminados, ocupa el primer lugar. Después del SARS-CoV-2, en tercer lugar, se encuentra el virus del Ébola, cuyo hospedador es el murciélago.

“Al aprender a vivir de manera segura con la vida silvestre, no solo podemos mitigar futuros brotes de enfermedades en humanos, sino que también podemos conservar especies que son esenciales para nuestra vida en el planeta”, expone el equipo de expertos en el apartado Métodos de clasificación de riesgo.

Por otro lado, el estudio subido a PNAS refiere que hay 250 virus zoonóticos conocidos. “Los virus aún por identificar representan una amenaza igual, si no más grave, para la humanidad. Se cree que existen aproximadamente 1,67 millones de virus no descritos en mamíferos y aves”, se expresa.

“Varios factores sobre el virus como el huésped (el organismo en el que un agente infeccioso puede multiplicarse), el medioambiente (la ubicación y la ecología donde vive el huésped) y el comportamiento humano relacionado (el comercio, la caza ilegal, la mala higiene) influyen en la probabilidad de que un virus se convierta en zoonótico y se propague dentro de poblaciones humanas”, aseveran los investigadores.

Respecto a SpillOver, permitirá una conversación fluida entre los científicos del mundo, en tiempo real, para discutir soluciones frente a futuros problemas epidémicos, subrayó Jonna Mazet, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis.