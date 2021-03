Psicosis después de la COVID-19: un atípico síntoma en algunos pacientes

Un reducido número de pacientes recuperados de la COVID-19 está presentando síntomas psicóticos graves semanas después de la infección, reportan médicos de Estados Unidos y otros países. A fines de 2020, ya algunas investigaciones habían alertado sobre el tema, en naciones como el Reino Unido, con un estudio de 153 pacientes hospitalizados, y España, que identificó a 10 de estos casos.

El medio estadounidense The New York Times emitió también un informe al respecto en el que cita al Dr. Hisan Goueli, cuya paciente en el hospital psiquiátrico en Long Island sufría de este síntoma post-Covid.

“Era una cosa horrible que aquí estuviera esa mujer bien lograda y que diga ‘Amo a mis hijos, y no sé por qué siento que quiero decapitarlos’”, declaró en ese entonces el médico, quien no estaba seguro todavía de si se trataba de un estrago de la infección.

Después de aquel caso, Goueli vio un segundo, un tercero y cuarto caso similar. Sus colegas empezaron a notificar más situaciones iguales en todo el país y en el mundo entero, por lo que concluyeron que esos pacientes, que no tenían antecedentes de problemas mentales, estaban desarrollando síntomas psicóticos a causa del coronavirus.

Testimonios

Ivan Agerton, de 49 años, es un ex fotógrafo de documentales marino. En diciembre experimento la COVID-19 de forma grave. Su salud mental siempre había sido estable. Sin embargo, sufrió una especie de psicosis que se convirtió en pesadilla.

El hombre declaró para el periodicó The New York Times que no podía dormir porque sospechaba que la gente tenía motivos siniestros contra él. Tuvo que ser hospitalizado dos veces a causa de esto.

“Como un interruptor de luz, sucedió así de rápido, esta intensa paranoia me golpeó. Fue realmente lo más aterrador que he experimentado en mi vida”, contó Agerton.

Actualmente, se encuentra medicado y recuperado en un 90%, pero la paranoia persiste en el porcentaje restante, por lo que Agerton debe seguir trabajando para recuperarse.

“Existe el temor de cuánto tiempo va a pasar esto, ¿Cuánto tiempo voy a vivir con esto?”, se cuestiona.

En entrevistas y artículos científicos, los médicos describieron otros casos:

Un trabajador de construcción de 30 años en Nueva York se volvió tan delirante que creyó que su primo quería asesinarlo. Para protegerse de eso, trató de estrangularlo.

En Gran Bretaña, una mujer de 55 años tuvo alucinaciones de monos y un león y se convenció que un miembro de su familia fue reemplazado por un impostor.

Efectos neurológicos

Los médicos explican que estos casos son evidencia de que el coronavirus no solo ataca el sistema respiratorio y provoca síntomas a ese nivel. Como ya se había planteado anteriormente, el SARS-CoV-2 daña también otras partes del cuerpo provocando efectos neurológicos, cognitivos y psicológicos.

Incluso podría hacer que estos aparezcan en pacientes que no han presentados problemas pulmonares, cardíacos o circulatorios.

“Algunas de las neurotoxinas que son reacciones a la activación inmunitaria pueden ir al cerebro, a través de la barrera hematoencefálica, y pueden inducir este daño”, afirma la Dra. Vilma Gabbay, codirectora del Instituto de Investigación de Psiquiatría de Montefiore Einstein en el Bronx.

Los informes indican que los pacientes que presentaron psicosis post-Covid generalmente no se enfermaron de gravedad. El Dr. Goueli precisa también que no experimentaron problemas respiratorios; sin embargo, sí sintieron sutiles síntomas neurológicos como hormigueos en las manos, dolores de cabeza o disminución del olfato.

Luego, de dos semanas a varios meses después, dijo, “desarrollan esta psicosis profunda, que es realmente peligrosa y aterradora para todas las personas que los rodean”.

Otra característica en común es que los pacientes están entre los 30, 40 y 50 años.