COVID-19: las madres vacunadas pueden transferir anticuerpos a sus bebés

Investigadores en Estados Unidos han descubierto que las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para producir anticuerpos en mujeres embarazadas y lactantes. Además, posibilitan que las madres transfieran esta inmunidad a sus bebés a través de la leche materna y la placenta.

El reporte fue publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Para el análisis se utilizó específicamente dos vacunas de ARNm, Moderna y Pfizer/BioNTech, las cuales fueron aplicadas en 131 mujeres en edad reproductiva (84 embarazadas, 31 lactantes y 16 no embarazadas). Los resultados revelaron títulos de anticuerpos similares en todos los grupos.

“Esta noticia de la excelente eficacia de la vacuna es muy alentadora para las mujeres embarazadas y en período de lactancia, que quedaron fuera de los ensayos iniciales de la vacuna COVID-19”, declaró Andrea Edlow, especialista en medicina materno-fetal del Hospital General de Massachusetts y coautora del estudio, según una nota de prensa de Eurekalert.

El equipo también comparó los niveles de anticuerpos inducidos tras la inoculación con los obtenidos tras infección natural con COVID-19 durante el embarazo. El resultado fueron niveles diferentes. En los inducidos por la vacuna, los anticuerpos eran significativamente mayores en proporción .

Los análisis mostraron asimismo que los títulos estaban presentes en las muestras de sangre del cordón umbilical y la leche materna, lo cual explica la transferencia a los bebés de las participantes.