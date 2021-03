Un equipo de veterinarios del Reino Unido determinó que existe un posible vínculo entre la variante de coronavirus detectada por primera vez en su país y problemas cardíacos en gatos y perros. Luca Ferasin, cardiólogo del Ralph Veterinary Referral Center (RVRC) en Marlow, Buckinghamshire, quien dirigió la investigación, recalcó que la intención de los médicos es solo advertir para prevenir, ya que han notado un inusual aumento de atenciones por miocarditis en mascotas durante la segunda ola de la pandemia.

“No queremos sembrar el pánico innecesariamente, especialmente porque en este momento tenemos una fuerte sospecha de transmisión de humano a mascota, pero no al revés, y no lo sabemos con certeza”, aclaró Ferasin a The Guardian.

“Pero los veterinarios deben ser conscientes de esto para poder comenzar a realizar pruebas si sospechan de un caso potencial de infección por COVID-19“, dijo.

Entre diciembre y febrero, Ferasin y sus colegas notaron que la proporción de perros y gatos ingresados por miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) aumentó. En total fueron 18 casos, cifra que resultó ser 10 veces más de lo habitual en esa época del año. Los síntomas sugestivos fueron de insuficiencia cardíaca; algunas mascotas tuvieron episodios de desmayo y otras presentaron miocarditis.

Coincidentemente, el aumento de estos casos se dio al mismo tiempo en que los casos de infección por COVID-19 se incrementaban en los humanos en el Reino Unido a causa de la variante B117. Sumado a este factor, la mayoría de los dueños de las mascotas con miocarditis habían experimentado síntomas de coronavirus o habían dado positivo semanas antes de llevar a su animal al veterinario. En algunos casos, la misma mascota se infectó con coronavirus.

No obstante, había una diferencia primordial con otras variantes previas del virus. Las mascotas no presentaban otros síntomas respiratorios (secreción nasal, tos, estornudos o conjuntivitis). Fue esto lo que llevó a los especialistas a preguntarse si estas anomalías cardíacas podrían estar relacionadas con la variante británica .

Ferasin tomó muestras de 11 animales que sufrieron miocarditis. De ellos, solo dos gatos y un perro dieron positivo por el virus en sus muestras rectales, y otros dos gatos y un perro tenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre. El veterinario explica que posiblemente no pudo obtener resultados porque se tomaron las muestras muy tarde.

Con la excepción de un gato, que finalmente tuvo que ser sacrificado, todos los animales se están recuperando bien después del tratamiento médico.

La variante B117, que se ha detectado en al menos otros 85 países del mundo, ha causado más del 90% de las infecciones en Reino Unido. Hasta hace unas semanas atrás se desconocía si las nuevas variantes habían infectado también a animales. Sin embargo, un caso en Italia se reportó el pasado 18 de marzo, en el que un gato fue diagnosticado con COVID-19 a causa de la variante británica.

Desde entonces solo se han reportado otros dos casos de la variante B117 en mascotas: un gato y un perro del mismo hogar en Texas. En ambos lugares, los propietarios habían dado positivo por la variante británica, lo que supone la transmisión de humanos a animales, ya que no está comprobado que sea posible lo contrario.

Pese a que la cantidad de reportes de la variante en animales es menor, Mick Bailey, profesor de inmunología comparada en la Universidad de Bristol, establece que no debería sorprendernos tanto si se descubre que ese linaje podría ser mejor también para infectar a perros y gatos como lo hace en humanos.

Precaución

El trabajo de Ferasin y su equipo está en desarrollo. Mientras tanto, pide a sus colegas estar atentos a los gatos o perros que presenten síntomas de insuficiencia cardíaca, y que les hagan la prueba del coronavirus, principalmente si sus dueños han sido infectados recientemente. Para los propietarios sugieren evitar o limitar el contacto la máximo posible , a fin de protegerlos ante una eventual transmisión.

“El mensaje para los dueños de mascotas es el mismo: si tienes COVID-19, ten en cuenta que se puede transmitir a las mascotas, así que evita el contacto con tu mascota y, si eso no es posible, usa una máscara, por ejemplo, a la hora de preparar la comida de la mascota“, recalcó Margaret Hosie, profesora de virología comparada en el centro de investigación de virus de la Universidad de Glasgow.