¿Qué ocurre si nos infectamos con dos variantes de coronavirus a la vez?

Las nuevas variantes del coronavirus son un tema de preocupación global. No solo por las mutaciones que presentan, sino también por su capacidad de mezclar sus genomas entre diferentes linajes para crear híbridos (recombinación genética) . Esta condición en particular mantiene en vilo a los científicos debido a los recientes reportes de pacientes con coinfección.

A finales de enero, en Brasil se informaron dos casos de infección simultánea con dos variantes diferentes del SARS-CoV-2. Mientras que en febrero, New Scientist divulgó las declaraciones de Bette Korber, científica del Laboratorio Nacional de Los Alamos, en Nuevo México (Estados Unidos), durante una conferencia virtual en la que habría afirmado el hallazgo de una recombinación genética entre los linajes detectados por primera vez en Reino Unido y en California.

“Este tipo de evento podría permitir que el virus se haya acoplado a un virus más infeccioso con un virus más resistente”, dijo Korber, según el medio.

No obstante, no hubo más detalles sobre ese supuesto caso de recombinación genética. La científica tampoco ha declarado al respecto después de aquella conferencia, por lo que el asunto no está confirmado al 100% .

Con respecto a los pacientes de Brasil, el estudio preliminar que contiene los reportes señala que las variantes involucradas fueron, en uno de ellos, la B.1.1.28 (originada en Sudáfrica) y la B.1.1.248 (detectada en Brasil ). En el segundo paciente, se identificó también el linaje de Sudáfrica, pero junto a otra variante (B.1.91).

¿Cuándo ocurre la recombinación genética?

A diferencia de las mutaciones regulares, que son más lentas y generan pocos cambios, la recombinación puede generar cambios masivos en el genoma del coronavirus en un solo proceso.

La recombinación genética ocurre cuando una misma célula huésped contiene dos genomas diferentes de un virus estrechamente relacionados . Por eso, si una persona se infecta con dos variantes distintas de coronavirus, es posible que suceda este proceso y surja una nueva variante del virus.

“De hecho, probablemente sea un poco subestimado y podría estar en juego incluso en el surgimiento de algunas de las nuevas variantes de preocupación”, opina para The New York Times Nels Elde, genetista evolutiva de la Universidad de Utah.

Sin evidencia de riesgos

Actualmente, solo existe la sospecha de un caso de recombinación genética de SARS-CoV-2 —el de EE.UU.—. Aun así, los especialistas se mantienen alertas y continúan realizando el seguimiento genómico para investigar qué ocurre tras la recombinación.

En cuanto a los casos de coinfección, estos no siempre van a derivar en la mezcla de los genomas de coronavirus —necesitan coincidir en una misma célula—. Tampoco hay evidencia de que esta condición agrave más la enfermedad.

Los pacientes de Brasil, por ejemplo, tuvieron un cuadro de COVID-19 leve a moderado y se recuperaron sin requerir hospitalización.