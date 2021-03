Encuentran pistas de una estructura oculta en el núcleo de la Tierra

No siempre podemos ver el entorno de lo que queremos investigar, pues la tecnología aún no es del todo eficiente en cada uno de los campos de la ciencia. Por ejemplo, se sigue pensando que los robots algún día a grabarán y tomarán fotografías del interior de la Tierra tras perforarla —el ser humano no está apto para soportar temperaturas desbordantes—, pero, por ahora, nos conformamos con suponer qué hay debajo de nosotros al prestar atención a las ondas sísmicas o la actividad volcánica.

Si hacemos una consulta rápida a cualquier página enciclopédica, sea digital o impresa, leeremos que nuestro planeta posee solo cuatro capas principales. Se trata de la corteza terrestre, con espesor de entre 5 y 10 kilómetros de profundidad en Oceanía y de hasta 70 kilómetros en la corteza continental; el manto, que supone el 84% del volumen planetario; el núcleo interno, compuesto de hierro y níquel; y el núcleo externo, con temperaturas que varían desde los 4.400 °C hasta los 6.100 °C.

Representación gráfica de las capas de la Tierra. Foto: Tarbuck, E. & Lutgens, 2001: Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física

No obstante, a estas cuatro capas se uniría una más que habría estado oculta durante muchos años. Un equipo de expertos de la Escuela de Investigación de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional de Australia, conformado por Joanne Stephenson, Hrvoje Tkalčić y Malcolm Sambridge, ha hallado pistas de una quinta formación confundida dentro del núcleo interno.

Emocionada, Stephenson declaró que ante este descubrimiento, los libros deberán ser reescritos. Los resultados del estudio se encuentran en Journal of Geophysical Research.

El equipo de especialistas utilizó una serie de algoritmos para rastrear y comparar núcleos internos gracias a datos de ondas sísmicas. Luego, examinó modelos de anisotropía de la capa terrestre citada y cómo su composición se relaciona a las oscilaciones producidas.

La anisotropía es una propiedad general de la materia. Según el ángulo en donde la analicen, la elasticidad, temperatura, propagación de la luz y otras características se modifican.

Por otro lado, algunos experimentos no habrían sido consistentes con modelos actuales de la estructura de la Tierra, ya que en las profundidades, a miles de kilómetros, existiría una capa extra.

“La idea de otra capa distinta se propuso hace un par de décadas, pero los datos no han sido muy claros”, agregó Stephenson en un comunicado de prensa.

Los firmantes del estudio coincidieron en que las pruebas son limitadas, pero otras investigaciones han arrojado luces parecidas a estos datos preliminares. Aproximadamente, la edad del planeta Tierra es de 4.500 millones de años; tan solo al pensar en todo ese tiempo se infiere que todavía quedan innumerables enigmas por enfrentar.