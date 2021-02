SpaceX lanzará esta noche 60 satélites más de Starlink a órbita de la Tierra

SpaceX, empresa estadounidense del magnate Elon Musk enfocada en la fabricación aeroespacial, enviará a la órbita de la Tierra una nueva flota de 60 satélites Starlink, cuyo objetivo es brindar internet de cobertura mundial a bajo costo, en un cohete Falcon 9 desde el Launch Complex 39A, ubicado en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

La transmisión en vivo de esta misión empezará 15 minutos antes del lanzamiento planeado y podrás verla a través del canal oficial de YouTube de SpaceX, este domingo 28 de febrero a las 8.35 p. m.

Elon Musk se ha planteado llevar una constelación inicial de 1.440 satélites y el despliegue comercial se dará a fines de este 2021, aunque la compañía ya ha registrado a usuarios por adelantado y en “orden de llegada” . Por ahora, el número total de dispositivos Starlink será 1.200.

“Sin los límites de la infraestructura terrestre tradicional, Starlink puede ofrecer internet de banda ancha de alta velocidad a ubicaciones donde el acceso no ha sido confiable o no está disponible por completo”, se lee en la página web de SpaceX.

Más adelante, dicha dirección electrónica resalta que en estos tiempos de pandemia la conectividad a internet es indispensable, porque el aprendizaje y trabajo virtual pueden perjudicarse.

Por ejemplo, explica la corporación de transporte espacial en Hawthorne (California), el Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Wise, sector rural del estado de Virginia (Estados Unidos), otorgará Starlink a familias necesitadas de este servicio, lo que significará un avance tecnológico en un lugar donde “aproximadamente el 40% de los maestros y estudiantes no tienen acceso a internet”.

Este último proyecto se había retrasado un mes por problemas climáticos y de hardware.

Una plataforma-drone llamada ‘Por su puesto que todavía te amo’ (’Of Course I Still Love You’ en inglés), la cual navega en los mares del Atlántico, atrapará el acelerador del cohete cuando vuelva a ser atraído por la gravedad tras la separación. Como ya es costumbre, SpaceX busca reutilizar sus aparatos para optimizar costos: esta se convertiría en la recuperación 75.

'Por supuesto que todavía te amo' es una barcaza de SpaceX destinada a capturar dispositivos reutilizables. Foto: SpaceX

Con las actualizaciones de aquella empresa de Elon Musk en 2018, por otro lado, el cohete Falcon 9 está facultado para enfrentar las turbulencias de la puesta en órbita, en relación a su sistema de resistencia al calor.

Según el 45° Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hay un 90% de posibilidades que el lanzamiento de hoy sea favorable.