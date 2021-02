El Perseverance llega a Marte: ¿qué significan los ‘siete minutos de terror’?

Un equipo de ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California, ha comunicado que el rover Perseverance se halla en buen estado y a punto de aterrizar en Marte, específicamente dentro del cráter Jezero, de 45 kilómetros (km) de ancho. Sin embargo, ¿cuál es la principal dificultad ante la llegada de este dispositivo creado por el hombre hacia el cuarto planeta del sistema solar?

La misión se torna riesgosa al considerar los resultados de la fase final o los ‘siete minutos de terror’. Este periodo es crucial para las ambiciones de la exploración espacial en el planeta rojo, puesto que la entrada, el descenso y el aterrizaje deben ser perfectos: la nave se trasladará a casi 20.000 km/h y dependerá de su desaceleración el futuro de la misma.

Al respecto, el ingeniero argentino Miguel San Martín, también investigador de la NASA, expresó que este llamado ‘terror’ no puede ser previsto en la Tierra por las distintas variables atmosféricas. “Si nos olvidamos de un detalle ínfimo, no importa si el 99,9% lo hicimos bien, ese 0,1% en que ‘le pifiamos’ termina en fracaso total (...). No hay lugar para el error”, agregó.

Para Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la NASA, Perseverance se destaca como la misión más ambiciosa de la agencia espacial estadounidense. Asimismo, el experto señaló que los científicos están centrados en conocer si Marte albergó vida alguna vez, según la web oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

En línea con la información brindada por la NASA, el cráter Jezero pudo haber sido habitable en el pasado, pues contiene arcillas que solo se generan frente a la aparición de agua . Aunque el acceso al lugar no es para nada fácil, los implicados en el proyecto lo toman como un reto con “grandes recompensas”.

“En la Tierra, los científicos han encontrado este tipo de arcillas en el delta del río Mississippi, donde se ha encontrado vida microbiana incrustada en la propia roca. Esto hace que el cráter Jezero sea un gran lugar para cumplir con el objetivo científico de la misión Mars 2020″, se comenta en un artículo de la iniciativa espacial.

Mapa donde se señala las misiones de la NASA que tuvieron éxito en Marte. | Foto: NASA / JPL-Caltech

Representación gráfica del aerocaparazón que protege al rover Perseverance | Foto: NASA / JPL-CALTECH

Los ‘siete minutos de terror’: el paso a paso y los peligros en el aterrizaje del Perseverance

Los ‘siete minutos de terror’ empezarán este jueves 18 de febrero, entre las 15.30 y 15.55 (hora peruana). Puedes ver la transmisión EN VIVO en este enlace.

Soportando una temperatura aproximada de casi 1.300 °C, el rover Perseverance irá bordeando su máximo calentamiento al friccionar sus partes con la atmósfera de Marte.

Un escudo térmico evitará algún perjuicio de la nave creada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Los eventos del aterrizaje se registrarán con un retraso de 11 minutos y 22 segundos: aún no tenemos la tecnología de recibir mensajes a tiempo real desde ese punto del sistema solar.

A continuación, les ofrecemos el itinerario de la llegada del rover Perseverance, conforme al programa de exploración del planeta rojo:

Separación de la etapa de crucero. El helicóptero Ingenuity de la NASA, que servirá para elaborar la mejor ruta de la misión, se separará de la cápsula de entrada después de seis meses.

El helicóptero Ingenuity de la NASA, que servirá para elaborar la mejor ruta de la misión, se separará de la cápsula de entrada después de seis meses. Entrada atmosférica. El Perseverance volará en la atmósfera marciana a unos 20.000 km/h.

El Perseverance volará en la atmósfera marciana a unos 20.000 km/h. Calentamiento. La atmósfera de Marte friccionará con la parte inferior del rover, a unos 1.300 °C; sin embargo, un escudo térmico resguardará la misión.

La atmósfera de Marte friccionará con la parte inferior del rover, a unos 1.300 °C; sin embargo, un escudo térmico resguardará la misión. Descenso. Se desplegará un paracaídas. Basados en la tecnología Ragge Trigger, los científicos esperan que la elipse de aterrizaje no afecte esta etapa del proyecto Mars 2020 Perseverance.

Se desplegará un paracaídas. Basados en la tecnología Ragge Trigger, los científicos esperan que la elipse de aterrizaje no afecte esta etapa del proyecto Mars 2020 Perseverance. El adiós del escudo térmico. La protección de la cápsula de entrada será despojada 20 segundos antes del paracaídas.

La protección de la cápsula de entrada será despojada 20 segundos antes del paracaídas. Separación de la resistencia trasera. Un jetpack usará retrocohetes y reducirá el impacto del dispositivo.

Un jetpack usará retrocohetes y reducirá el impacto del dispositivo. Aterrizaje. Se bajará el material restante con cuerdas de nylon. El rover aterrizará a 2,7 km/h . Sin embargo, casi al final del artículo, se advierte que “una serie de factores pueden afectar la sincronización precisa de los hitos enumerados anteriormente”. Una de las primeras actividades será tomar fotografías y transmitirlas a nuestro planeta.

Cinco datos sobre el viaje del rover Perseverance a Marte

La cadena internacional CNN en español ofreció una serie de datos relevantes en aras de divulgar los pormenores del rover Perseverance y su ingreso a Marte.

Por ejemplo, se remarcó que el sucesor de Curiosity estará en el planeta rojo dos años y será “el más limpio que entre a Marte” porque los miembros del proyecto no quisieron que las muestras recolectadas se contaminen con agentes microscópicos de la Tierra.