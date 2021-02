La vacuna de AstraZeneca evitaría contagios, revela su último estudio

El último estudio publicado por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford sobre su vacuna reveló que esta puede reducir la transmisión del SARS-CoV-2 , lo que significa que evitaría los contagios por coronavirus, algo que ningún otro proyecto ha demostrado por el momento. La investigación no ha sido revisado por pares científicos, sin embargo, abre esperanzas más robustas para contener la pandemia de COVID-19.

Hasta la fecha, las vacunas desarrolladas contra el coronavirus garantizan que el inoculado no enferme. Esto no necesariamente significa que el SARS-CoV-2 no logre ingresar a su organismo, sino que no podrá replicarse lo suficiente para provocar síntomas y hacer la enfermedad. Bajo dicha premisa, los vacunados podrían seguir transmitiendo el virus y contagiar a otras personas no inmunizadas, lo cual podría ser perjudicial.

“Lo que tenemos es un estudio que nos muestra el número de personas que ya no están infectadas. Y si no lo están, la presunción lógica es que ya no pueden transmitir el virus”, aseguró Andrew Pollard, el científico al mando del estudio de la vacuna en la Universidad de Oxford.

La importancia de este nuevo hallazgo radica en que las personas vacunas no solo se estarían protegiendo a sí mismos contra la COVID-19, sino también a otras personas que no han sido inmunizadas . La contención de la pandemia sería entonces mucho más factible.

“Este es un estudio realmente alentador”, dijo Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, en su cuenta de Twitter.

Efectiva con una sola dosis

Inicialmente, las vacunas de dos dosis debían cumplir con el tiempo programado de espacio para poder garantizar inmunidad. Solo entonces, los inoculados podían estar protegidos.

Sin embargo, el estudio descubrió que la vacuna de AstraZeneca ofrece un 76% de protección afectiva con una sola dosis durante tres meses. De acuerdo con los autores, no se registró caída de la protección durante todo este tiempo. Además, tras la segunda dosis, esta aumentó a un 82%.