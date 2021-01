Estudio respalda a Hawking: los agujeros negros pueden esconder información

Una nueva investigación publicada este 26 de enero por la editorial Physical Review reveló un importante hallazgo que posibilita conocer más sobre los misteriosos agujeros negros. El equipo a cargo del estudio, los físicos Gaurav Khanna, Subir Sabharwal y Dr. Lior Burko, descubrió que estos objetos cósmicos pueden esconder información , algo planteado anteriormente por el físico teórico Stephen Hawking.

Inicialmente, se creía que todos los agujeros negros con exactamente la misma masa, giro y carga (parámetros característicos de estas regiones) eran exactamente iguales entre sí. A esto se le conoce como Teorema de no pelo, acuñado por el estadounidense John Archibald Wheeler, quien fijó que los agujeros negros no tienen ‘pelo’ (información cuántica). No obstante, Hawking consideraba que esa conclusión era incompatible con el modelo estándar de la física cuántica —que establece que toda información cuántica sale al exterior cuando un objeto se evapora—. Ahora ha sido confirmado.

Específicamente, el equipo estudió los agujeros negros extremos, agujeros que están “saturados” con la máxima carga o giro que posiblemente puedan transportar. Gracias a simulaciones numéricas muy intensivas, descubrieron que hay una cantidad que se puede construir a partir de la curvatura del espacio-tiempo en el horizonte de sucesos del agujero negro que se conserva y es medible por un observador distante.

Dado que esta cantidad depende de cómo se formó el agujero negro, y no solo de los tres atributos clásicos, viola la singularidad del agujero negro.

“Este nuevo resultado es sorprendente porque los teoremas de unicidad de los agujeros negros están bien establecidos y, en particular, en los agujeros negros extremos“, expresó Burko en un comunicado.

El equipo siguió el trabajo anterior del físico Aretakis, que encontró que aunque las perturbaciones externas de los agujeros negros extremos decaen como lo hacen también para los agujeros negros regulares, a lo largo del horizonte de sucesos ciertos campos de perturbación evolucionan en el tiempo de forma indefinida.

“Los teoremas de unicidad asumen la independencia del tiempo. Pero el fenómeno de Aretakis viola explícitamente la independencia del tiempo a lo largo del horizonte de eventos. Esta es la brecha por la que el cabello puede salir y ser peinado a gran distancia por un observatorio de ondas gravitacionales”, dijo Burko.

A diferencia de otros trabajos que encontraron pelo en la escalarización de agujeros negros, Burko señaló que su trabajo emplea la teoría de Einstein del vacío, sin campos dinámicos adicionales que la modifiquen y que puedan violar el Principio de Equivalencia Fuerte”.

Con información de EuropaPress.