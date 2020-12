Las 10 veces que la ciencia rompió récords este 2020

Cada año, diversas especies de animales, plantas, fenómenos climatológicos o descubrimientos arqueológicos nos dejan impresionados con nuevos detalles inusuales que algunas veces rompen los récords establecidos.

El planeta Tierra esconde, entre sus latitudes, a seres y características aún poco familiares para la humanidad. Aquí les ofrecemos la información más relevante que apareció en revistas científicas como Science Advances, Communications Biology, Proceedings of the royal society B o Nature Communicatione en el transcurso de este 2020.

El pájaro que rompió el récord de vuelo sin parar

El chivato cola de barra, según el sitio web británico de noticias The Guardian, ha sido rastreado con una etiqueta satelital al volar nada más y nada menos que 12.000 km de Alaska a Nueva Zelanda, durante 11 días y sin escala alguna.

El pájaro cola de barra partió su vuelo desde Auckland y alcanzó una velocidad de 55 mph | Foto: Juan Carlos Martinez Salvadores / Alamy

Estas aves pueden hacer que su vuelo se torne más ligero cuando encogen los órganos. “Tienen muchas cosas a su favor. Están diseñados como un caza a reacción. Alas largas y puntiagudas, y un diseño realmente elegante que les da un gran potencial aerodinámico”, había expresado el Dr. Jesse Conklin, del consorcio de especialistas Global Flyway Network.

La National Audubon Society, una organización estadounidense sin fines de lucro encargada de proteger a las aves en el continente americano, cuenta que la Limosa lapponica —nombre científico del animal— se alimenta de crustáceos, insectos y moluscos, aunque en verano prefiere las semillas y las bayas.

Un entierro de 31.000 años cubría a gemelos idénticos

El 6 de noviembre, la revista Communications Biology publicó un estudio en el cual los investigadores encontraron los restos óseos de dos bebés gemelos idénticos, verificados por muestras de ADN en el yacimiento del Paleolítico superior de Krems-Wachtberg, Baja Austria.

Los cuerpos de los gemelos en la fosa de la tumba | Foto: OREA, Academia de Ciencias de Austria / R. Thomas

Según exponen en el material citado, “los resultados muestran que los gemelos eran recién nacidos a término y que, mientras que el individuo 2 murió al nacer, el individuo 1 sobrevivió unos 50 días”.

El rayo de Halloween de 2018 en Brasil

Livescience aseguró que el rayo detectado abarcaría un área de 440 millas (700 kilómetros) o, en otras palabras, desde Toronto hasta Chicago. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calificó como ‘megaflash’ a este evento lumínico en un comunicado de prensa publicado el 26 de junio de 2020.

La extensión del relámpago fue vista en el sur de Brasil, el 31 de octubre de 2018, justo en celebraciones por Halloween. “Esto es equivalente a la distancia entre Boston y Washington DC en los Estados Unidos de América o entre Londres y la frontera de Suiza cerca de Basilea”, se calculó en el mencionado documento.

El mapa de la megadescarga eléctrica de Brasil tiene un margen de error de solo 8km | Foto: OMM

Asimismo, la OMM destacó un relámpago al norte de Argentina cuya duración alcanzó los 16,73 segundos, el 4 de marzo de 2019.

Para el profesor Randall Cerveny, jefe de Clima y Clima Extremos, podrían existir fenómenos mayores, solo que las observaciones se llevarán a cabo cuando la tecnología mejore.

La criatura extra larga jamás descubierta

En abril de 2020, apuntó la BBC, el Instituto Schmidt del Océano halló a un sifonóforo gigante, una colonia de 45 metros de extensión que flotaba en la costa oeste de Australia.

El tuit es traducido así: “Mira este hermoso gigante sifonóforo Apolemia registrado en la expedición #NingalooCanyons. Parece probable que este espécimen sea el más grande jamás registrado, y ubicado en una extraña postura de alimentación tipo ovni”.

Esta especie produce su propia luz, se clona miles de veces y alcanza un grosor comparable a un palo de escoba. Por otro lado, la longitud del animal fue medida por un robot, de modo preliminar, según explicaron las biólogas Nerida Wilson y Lisa Kirkendale al portal Science Alert.

El caparazón de tortuga más grande

La Stupendemys geografus, una especie de tortuga que vivió al norte de Sudamérica, poseía un caparazón de 2,4 metros de largo, el más grande conocido por la ciencia, después de haber sido desenterrado en Urumaco, Venezuela. Además, la criatura registraba una antigüedad de 8 millones de años y 1.145 kg de peso.

Representación artística de la tortuga gigante Stupendemys Geographicus | Foto: Jorge González / Indiana University Press

La revista de acceso abierto Science Advances publicó el 12 de febrero de 2020 los alcances de este récord. Respecto a la existencia de la tortuga, esta se conoce desde 1976.

Los machos tenían armas en forma de cuernos que sobresalían de sus caparazones. Probablemente, esas partes de sus cuerpos les servían para enfrentarse contra otras tortugas, tal y como lo sugieren ciertas cicatrices de las Stupendemys geografus.

El viaje del Sol a través del cielo

Una fotografía mostró el trayecto del astro rey desde el 2012 por intermedio de casi 3.000 arcos de luz que se trazan cuando la estrella sale por el horizonte y se oculta. Esta sería la imagen con la más amplia exposición (cantidad de iluminación que recibe un material fotosensible) nunca antes vista.

“Había probado esta técnica un par de veces antes en el Observatorio, pero las fotografías a menudo se arruinaban por la humedad y el papel fotográfico se arrugaba”, confesó Regina Valkenborgh, autora de este récord de la ciencia.

La foto del viaje del Sol fue posible gracias a una lata de cerveza, una cámara fotográfica sin lente y un papel fotográfico | Foto: Regina Valkenborgh / Universidad de Hertfordshire

La velocidad del sonido en un átomo de hidrógeno

El 9 de octubre, a través de la revista Science Advances, un equipo de investigación de la Universidad Queen Mary de Londres averiguó los límites superiores de la velocidad del sonido.

En un átomo sólido de hidrógeno y aplicando la mecánica cuántica, descubrieron que el sonido podía desplazarse casi a127.460 km/h, un freno teórico. Su velocidad siempre depende del material en donde se mueva.

El físico Kostya Trachenko de la Universidad Queen Mary de Londres y sus colegas se valieron de la mecánica cuántica para calcular qué sucede con el sonido si traspasa un átomo de hidrógeno | Foto: Fotolia

El esperma de los 100 millones de años

Un esperma gigante dentro de un trozo de ámbar solidificado es el más antiguo conocido. Proviene de los ostrácodos, un tipo de crustáceo llamado ‘camarón de semillas’.

En una de las hembras adultas de la subespecie Myanmarcypris hui se encontraron cuatro huevos y un esperma del período Cretácico, de 100 millones de años atrás.

Imagen alusiva del crustáceo macho y hembra llamado ostrácodo durante el apareamiento | Foto: Dinghua Yang

He Wang, paleontólogo e investigador postdoctoral de la Academia China de Ciencias, mediante un método computarizado, concluyó junto con sus colegas que cada esperma estudiado de capullos de la Antártida medía 200 micrómetros (uno equivale a la milésima parte de un milímetro), según información de la revista Proceedings de la Academia Real B, el 16 de setiembre.

Polvo de estrellas: el material más antiguo hallado en el planeta Tierra

Medio siglo atrás, una roca venida del espacio contenía polvo de estrellas —granos presolares, es decir, existentes desde antes del surgimiento del Sol— con una antigüedad de 7.000 millones de años.

El meteorito Murchison, denominado así por la localidad de Australia en donde cayó el 28 de setiembre de 1969, es un superviviente de los miles de objetos estelares que son atraídos por la gravedad de la Tierra, pero cuyos materiales se funden en las placas tectónicas y actividades volcánicas.

Los granos presolares son material estelar de diversas procedencias | Foto: NASA y asociados varios

En promedio, el 60% de esos granos datan de hace —al menos— 4.900 millones de años. “(...) El polvo interestelar es un ingrediente clave de las estrellas y los sistemas planetarios habitables, lo que hace deseable un mayor conocimiento sobre su composición y ciclo de vida”, se explica en un artículo publicado el 13 de enero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las tripas más antiguas encontradas en una criatura primordial

Hablar de los cloudinomorfos de por sí incita a la controversia. James Schiffbauer, paleobiólogo de la Universidad de Missouri (Estados Unidos), discutió tres probabilidades: eran animales en forma de bolsa, no eran animales o se trataba de eucariotas complejos (organismos con células y núcleo).

De acuerdo con las propuestas, las tripas podrían pertenecer a un gusano tubular. Los fósiles del sur de Nevada se remontan a unos 550 millones de años. Respecto a su morfología, se cree que tenían conchas marinas parecidas a los animales de la actualidad.

Tejidos blancos de un cloudinomorfo. El tracto digestivo resalta en color rojo | Fotocaptura: Stacy Turpin Cheavens / Nature

Para Tara Selly, coautora del estudio alojado en la revista Nature Communications desde el 10 de enero, la tomografía computarizada ayudó demasiado en evaluar las características internas de la especie sin dañarla.