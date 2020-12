¿El 1 de enero de 2021 inicia verdaderamente la nueva década?

Año Nuevo. Según nuestro sistema de cálculo de tiempo denominado anno domini, ideado por el monje Dionysius Exiguus, enumeramos los años desde el nacimiento de Jesucristo y no existe un término romano que represente el cero. Bajo este concepto, al año 1 a. C. le siguió inmediatamente el año 1 d. C.

Así, el primer año del anno domini fue el 1 y no el 0. Para dar un ejemplo más claro, la compañía noruega Time and date explica mediante su equipo profesional que a fines de 1999, las personas tomaron como un hecho la venida inminente del nuevo milenio (año 2000), pero solo habían transcurrido 1999 años completos, es decir, 365 días menos.

El caso es distinto para las décadas, pues hablamos de lapsos definidos y son más utilizados en la cultura popular. Por ejemplo, podemos mencionar en una conversación a los años ochenta, y no a la década 199. De esta manera, una década abarca años que empiezan en 0 y terminan en 9: 1990-1999.

Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, de acuerdo con un artículo de Time and date, el cerebro humano inventa alertas y sesgos con números redondos. Esto se refiere a desvirtuar la importancia al año 2000, el gol 1.000 de un jugador de fútbol, los 10.000 mejores poemas de la literatura romántica o el ‘me gusta’ número 5.000 en Facebook.

La década de 1900 dio inicio el 1 de enero de 1900; sin embargo, el siglo XX no empezó en esa misma fecha. El Año Nuevo del 2000 marcó el comienzo de la década del 2000, pero no el inicio del siglo XXI. Por lo tanto, depende mucho de qué queremos comunicar para establecer el punto de partida de un período de tiempo, que siempre fue y será relativo.

Respecto al siglo pasado, es sencillo agrupar las décadas como los sesentas, los setentas, los ochentas o los noventas; no obstante, ¿cómo se llama el lapso entre el 2000 y el 2009? En ciertas partes de América del Norte, le dicen ‘the aughts’ (los algo). En cambio, en países donde hablan inglés le llaman ‘the noughts’ (los ceros).

¿Y en Perú? Aquí solo nombramos a los años a partir del 2000 por separado, no por bloques. Sería extraño que alguien mencione en su discurso a ‘los dosmiles’ o ‘los veintes’, que podría confundirse con la década de 1920.

El 2001 marcó el nacimiento del tercer milenio si consideramos al calendario gregoriano, un código aceptado por varios países occidentales o cristianos, y dividido en 365 días y 12 meses.

Otros calendarios como el islámico o el hindú utilizan un sistema diferente y no por ello falseable. Dionysius Exiguus se inspiró en la tradición religiosa del nacimiento de Jesucristo; las demás culturas también tienen sus propios motivos, ninguna es dueña de la verdad absoluta.