Jupiter y Saturno EN VIVO: ver la conjunción de planetas HOY, lunes 21 de diciembre

La conjunción de Júpiter y Saturno ya se ve en distintas partes de nuestro planeta. Los gigantes del sistema solar se alinean hoy y lucen casi unidos en el cielo nocturno, un fenómeno que no ocurría desde hace varios siglos. Este evento puede ser observado a simple vista y también mediante transmisiones en vivo desde observatorios astronómicos.

Júpiter y Saturno se alinean con la Tierra aproximadamente cada 20 años, lo que permite verlos en el cielo más cerca entre sí. Este suceso, conocido como la gran conjunción, no siempre se registra igual. Ambos planetas aparecen prácticamente pegados este 21 de diciembre de 2020, lo que no se ha visto en el cielo nocturno desde hace 794 años y no volverá a repetirse hasta 2080.

EN VIVO: Júpiter y Saturno HOY

Observatorios ubicados en diversas zonas de la Tierra transmiten en vivo el evento de la gran conjunción de Júpiter y Saturno.

Uno de ellos es el Observatorio de Lowell, con sede en Arizona (EE. UU.), que iniciará hoy, 21 de diciembre, su transmisión desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Por su parte, Virtual Telescope, con sede en Roma (Italia), realiza una transmisión en directo desde las 12.30 p. m. (hora peruana).

En tanto, el observatorio en línea Slooh, con sede en Islas Canarias (España) y Santiago (Chile), transmitirá el fenómeno astronómico desde las 2.00 p. m (hora peruana).

¿A qué hora se verá la gran conjunción?

El momento exacto de la conjunción será este 21 de diciembre a las 18.20 UTC (tiempo universal coordinado), según el portal Time and Date. En Europa, podrán apreciar el fenómeno desde ese momento. En América, deberán esperar hasta después del atardecer.

Los expertos recomiendan estar atentos desde media hora después de la puesta de Sol, ya que Júpiter y Saturno serán visibles durante poco tiempo (entre 60 y 90 minutos) antes de ocultarse debajo del horizonte (en el oeste).

Lima, Perú : desde las 7.00 p. m.

: desde las 7.00 p. m. Buenos Aires: Argentina , desde las 8.30 p. m.

, desde las 8.30 p. m. La Paz, Bolivia : desde las 7.30 p. m.

: desde las 7.30 p. m. Santiago, Chile : desde las 9.20 p. m.

: desde las 9.20 p. m. Bogotá, Colombia : desde las 6.20 p. m.

: desde las 6.20 p. m. San José, Costa Rica : desde las 5.50 p. m.

: desde las 5.50 p. m. Quito, Ecuador : desde las 6.45 p. m.

: desde las 6.45 p. m. Madrid, España : desde las 6.20 p. m.

: desde las 6.20 p. m. Ciudad de México : desde las 6.30 p. m.

: desde las 6.30 p. m. Caracas, Venezuela: desde las 6.40 p. m.

¿Cómo ver la conjunción de Júpiter y Saturno?

Para disfrutar este fenómeno no es necesario usar instrumentos para la observación. Las personas deben mirar hacia el sector de cielo entre el oeste y el suroeste, que es donde pasó el Sol antes del atardecer.

Por su mayor cercanía a la Tierra, Júpiter aparecerá como un punto de luz más grande y brillante que Saturno. Ambos se apreciarán casi pegados a simple vista.

La NASA recomienda buscar un lugar donde el sector del cielo que se debe mirar esté despejado, tanto de nubes como obstáculos (una montaña cercana o edificios). Un parque o el campo son buenas opciones, así como un lugar elevado.

La agencia detalla que si se cuenta con binoculares o un telescopio pequeño, será posible ver las cuatro lunas grandes de Júpiter.