Científicos mapean el 83% del universo observable en tan solo 300 horas

A través de un comunicado, la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), agencia del gobierno federal australiano, anunció que su radiotelescopio Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ha elaborado un mapa del universo en 300 horas.

Los miembros de CSIRO hicieron una analogía y calificaron al proyecto como un “mapa del universo de Google”, con alrededor de un millón de galaxias distantes que “nunca habían visto antes”, de acuerdo con el documento.

ASKAP se caracteriza por tener 36 antenas parabólicas de 12 metros de diámetro que funcionan simultáneamente. Se inauguró en octubre de 2012 y, desde entonces, representa una de las fuentes tecnológicas más importantes para la comunidad astrofísica mundial.

El Dr. Larry Marshall, director ejecutivo de CSIRO, expresó que gracias a la infraestructura de ASKAP descubriremos los secretos del universo. “(Está) equipando a los astrónomos de todo el mundo con nuevos avances para resolver sus desafíos”, agregó.

De igual modo, Marshall mencionó a la tecnología de alimentación de matriz en fase, cuya misión reside en sostener gran cantidad de datos proporcionados por ASKAP más rápido que “todo el tráfico de Internet de Australia”.

“Por primera vez, ASKAP ha flexionado todos sus músculos, al construir un mapa del universo con más detalle que nunca y a una velocidad récord”, comentó David McConnell, astrónomo de CSIRO y primer firmante del artículo subido a Publications of the Astronomical Society of Australia.

Luego añadió que el equipo espera encontrar decenas de millones de nuevas galaxias en el futuro, además de explorar la evolución e interacción de las mismas con los agujeros negros supermasivos.

Ese 83% captado del universo observable está compuesto de 903 imágenes. Cada una de ellas alberga 70.000 millones de pixeles en la supercomputadoras ‘Galaxy’. Estas serán puestas a disposición del público cuando el Pawsey Supercomputing Centre lo considere.

Por su parte, la ministra de Industria Ciencia y Tecnología de Australia, Karem Andrews, acotó que llegó el momento de dar un paso adelante en la radioastronomía. Además, elogió a ASKAP debido a su implicancia en el descubrimiento del espacio y su potencial trascendencia respecto a las siguientes generaciones.