La rara coincidencia de fenómenos astronómicos que ocurrirá en diciembre

Cada mes del 2020 ha tenido una serie de fenómenos astronómico, pero, sin duda, los más extraordinarios ocurrirán en diciembre. Por tanto, la vista del cielo se presenta como una buena oportunidad para cerrar un año difícil.

Los espectáculos celestes que detallamos a continuación se podrán apreciar siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables y sepamos desde qué lugares y hacia dónde mirar.

Lluvia de estrellas Gemínidas

Entre el 4 y el 17 de diciembre, la Tierra pasa por la órbita del asteroide 3200 Phaethon, cuyos escombros se precipitan sobre nuestra atmósfera y forman la lluvia de estrellas Gemínidas, llamadas así porque el radiante (sector del cielo de donde parecen caer estos meteoros) está en la constelación de Géminis.

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) estima que, en la noche del 13 al 14 de diciembre, se verán hasta 150 meteoros por hora , por lo que será la lluvia de estrellas más abundante del 2020. Por si eso fuera poco, las estrellas fugaces de las Gemínidas son conocidas por tener colores intensos.

En las fechas principales no habrá brillo lunar, lo que favorecerá el espectáculo. Se recomienda buscar un lugar alejado de la iluminación de la ciudad desde las 10.00 p. m. hasta el amanecer. El radiante saldrá por el noreste y se desplazará hacia el noroeste.

Constelación Géminis. Foto: Stellarium

Eclipse solar total

El 14 de diciembre depara otra sorpresa: la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra. Esta vez, nuestro satélite cubrirá completamente el disco solar y producirá un eclipse solar total, el único del 2020 y el último de la década.

Como en julio del año anterior, el eclipse solar se apreciará en gran parte de Sudamérica. Si bien se verá de forma total solo en el sur de Chile y Argentina entre la 1.00 p. m. y la 1.25 p. m. (hora local), el eclipse parcial (una parte del Sol cubierta) cruzará también Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil entre las 9.20 a. m. y la 1.00 p. m. (hora peruana).

De oeste a este, la trayectoria del eclipse solar del 14 de diciembre de 2020. Foto: timeanddate.com

“La gran conjunción”

Los planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, lucen cada vez más cerca entre sí y están a punto de protagonizar una alineación que nos permitirá verlos prácticamente unidos en el cielo el 20 y 21 de diciembre.

Este fenómeno, llamado ‘La gran conjunción’, ocurre aproximadamente cada 20 años, pero, desde la perspectiva de la Tierra, no se han acercado tanto desde julio de 1623. No obstante, algunos astrónomos estiman que en aquella ocasión el evento no pudo ser observado por su cercanía al Sol. Por tanto, la última vez que se vio fue en 1226, hace casi 800 años.

Con el pasar de los días, ambos luceros (Júpiter mucho más brillante que Saturno) aparecerán en el oeste, cada vez más cerca del horizonte. Cuando ocurra la conjunción, estarán en ese sector del cielo desde el atardecer hasta una hora después. Aunque el fenómeno se podrá ver en ambos hemisferios del planeta, la mejor vista la tendrán los que estén más cerca de la línea ecuatorial.