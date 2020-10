La doctora peruana que atendió la reinfección por COVID-19 más dura en España [VIDEO]

España es posiblemente el país que sufre los peores embates de la segunda ola de la COVID-19 en Europa y a esto se sumó, recientemente, el quinto caso de reinfección: una enfermera gallega .

Igual que la primera vez, tiene síntomas leves. Como suele ser dentro del grupúsculo de reinfectados de coronavirus en el mundo, con excepción de una minoría, entre los que se cuenta el doctor Ramón Valls, un reumatólogo del Hospital de Palamós en Girona (España), quien se contagió nuevamente pero con más intensidad.

Valls, de 62 años, en su primera infección solo presentó cansancio, fiebre y poco más, como indicó a este diario el martes 20 de octubre, pero la segunda “fue mucho más grave por la afectación pulmonar”.

La doctora que le ha hecho seguimiento es de nacionalidad peruana, pero residente desde hace 10 años en España. Carmen Rosa Vargas, neumóloga del Hospital de Palamós y del Clínic de Barcelona, detalló el cuadro presentado por su colega tras contraer COVID-19 dos veces.

“Lo que diferenciaba de la anterior infección era la carga genética, es decir, el mismo SARS-CoV-2 pero con otra carga genética, ya había mutado” , afirmó en entrevista con La República.

Especialistas han apuntado que hay por lo menos 26 casos de reinfecciones por coronavirus en el planeta. De forma particular Valls “ya tenía anticuerpos, pero lamentablemente lo pilló, el mismo SARS-CoV-2 pero con otra cepa”, apuntó la doctora.

A finales de agosto tuvo un cuadro catarral de dos días, con una sintomatología que iba de fiebre alta, tos, hasta malestar general y disnea. Posteriormente tuvo que ser ingresado a urgencias y necesitó soporte de oxigenoterapia por alto flujo.

“Es el único caso de España de una reinfección tan fuerte (...) lamentablemente casi se lo lleva la reinfección” , deploró la también médico investigadora.

Segunda ola de coronavirus

Ahora la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) considera a Europa el epicentro de la pandemia . Bajo este escenario Carmen Rosa Vargas llamó a aprender de la lección, porque ni siquiera una persona que haya superado el virus puede estar seguro de que no habrá otro contagio.

Mapa de Europa que muestra la semana en las que las infecciones diarias de COVID-19 alcanzaron su punto máximo en cada país, hasta el 23 de octubre. Infografía: AFP

Incluso reconoció que entre los sanitarios “todos estábamos temblando, muy asustados y preocupados” tras la reinfección de Valls, quien a pesar de ser hipertenso, deportista y mantener una vida sana, tuvo otro positivo.

“Ni siquiera ha valido que te hayas infectado, que la hayas pasado mal, que hayas estado hospitalizado, incluso si tienes anticuerpos”, comentó. “Por eso es que indicamos no bajar la guardia por más de que hayas pasado la infección” .

Reinfectados como Valls y especialmente los expertos detrás de los estudios acerca del coronavirus SARS-CoV-2 coinciden en que se deben proseguir con las medidas de seguridad, sin importar que sea una de las 32 millones de personas que han superado la enfermedad.

“Por más que verifiques que tengas anticuerpos, nada está claro, tú no sabes si serás completamente inmune o pillarás el mismo virus con otro tipo de cepa”, expresó la doctora huachana.

Reinfectados en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó este lunes 26 de octubre que el total de diagnósticos por COVID-19 es de 890.574, mientras que el número de víctimas mortales es de 34.197.

De esa cantidad, que ubica a Perú como el 11° país con más casos confirmados del mundo, hasta ahora no se ha registrado ninguna reinfección . De haberlo, Rosa Vargas pidió utilizar todos los métodos disponibles por la comunidad científica.

“Valerse de lo que va saliendo para hacer un buen diagnóstico, un buen seguimiento, vigilar estos pacientes y en caso de que, Dios no lo quiera, en Perú también se presenten casos de reinfección, pues también puedan abordarlo de una buena manera”, dijo.

A las autoridades les solicitó “mente abierta” para implementar todas las acciones necesarias contra el coronavirus, previa consulta con los expertos. Y por último, quiso enviar un mensaje a la ciudadanía peruana: verse en el espejo de España.