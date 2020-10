“Lo que haces cuenta”: la posibilidad real de que evitemos el colapso del planeta

Un categórico informe de la ONU en 2018 indicó la necesidad de evitar que la temperatura global supere los 1.5 °C por encima de la era preindustrial, ya que esto traería las peores consecuencias del cambio climático en el futuro, como el deshielo total del Ártico en verano o la desaparición masiva de arrecifes de coral. Además, estableció que, para lograrlo, se tendría que reducir notablemente las emisiones gases de efecto invernadero antes de 2030.

Hoy, 24 de octubre de 2020, Día Internacional contra el Cambio Climático, la situación es crítica. A pesar del respiro del planeta por las medidas de confinamiento debido a la pandemia, el deshielo atraviesa ‘puntos sin retorno’ en regiones clave como Groenlandia y la temperatura global no se ha reducido ni una décima.

“Tenemos diez años como sociedad para cambiar el rumbo del planeta, esta década es clave”, declara a la República Fernando Semenzato, productor del nuevo cortometraje de Nat Geo “Lo que haces cuenta”, el cual muestra que nuestras acciones diarias pueden hacer la diferencia en la esperanza de vida de la Tierra.

Si bien las industrias contribuyen emiten gran cantidad de dióxido de carbono (CO2), la mayor parte de esta contaminación proviene del transporte en las ciudades. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el uso de bicicleta o el transporte público en vez viajar en un automóvil (y convertirse en un contaminante más) sería una solución efectiva.

India tiene algunas de las ciudades más contaminadas del mundo. Foto: AFP

“La gente en general piensa que ‘es seguro que otro lo hace’. El cortometraje plantea que, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie”, explica Semenzato.

Evitar desperdiciar la electricidad conlleva a que su demanda se reduzca, y por tanto disminuya la contaminante producción de energía. En tanto, reutilizar los materiales que ya usamos puede parecer una acción muy simple, pero evita que sean reprocesados (más dióxido de carbono).

Incluso reducir el consumo de carne roja ayuda, ya que el ganado vacuno emite una inmensa cantidad de metano proveniente de sus estómagos. El metano es el segundo culpable, después del CO2, de la intensificación del efecto invernadero que causa el calentamiento global.

Semenzato añade que estas acciones también implican convencer al otro de hacerlo, “tomar la iniciativa, pedirles a los gobiernos nuevas leyes para el medio ambiente, de reciclaje, de automóviles”.

“Si por algún motivo algunas personas no sienten que no vale la pena porque no van a sufrir las consecuencias de su inacción, deberían pensar en qué planeta les van a dejar sus familiares, sus hijos, los hijos de sus amigos”, concluye.

“Lo que haces cuenta”, que reúne a figuras públicas de América Latina, es un cortometraje de cuatro minutos de duración que se estrenará para toda la región este 24 de octubre a las 8 p. m. (hora local de cada país) en Nat Geo.

