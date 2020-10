Los dispositivos digitales están reemplazando la escritura tradicional a mano, así que es preponderante establecer los riesgos a largo plazo. Ante ello, la profesora y neurocientífica Audrey van der Meer, de la Facultad de Psicología en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), y sus asociados analizaron las respuestas cerebrales de 24 participantes de distintos grupos etarios en un experimento.

Los detalles del estudio completo se encuentran alojados en Frontiers —revista especializada—, bajo el nombre “La importancia de la escritura cursiva sobre la mecanografía para el aprendizaje en el aula: un estudio de EEG de alta densidad de niños de 12 años y adultos jóvenes”.

“Para que el cerebro se desarrolle de la mejor manera posible, debemos usarlo para lo que mejor hace. Necesitamos vivir una vida auténtica. Tenemos que usar todos nuestros sentidos, estar al aire libre”, enfatizó Van der Meer. Luego, agregó: “Si no desafiamos a nuestro cerebro, no podrá alcanzar su máximo potencial. Y eso puede afectar el rendimiento escolar”.

En esta segunda investigación acerca del tema —hubo otra en 2017—, los científicos usaron la electroencefalografía (EEG) con el objetivo de rastrear la actividad eléctrica del cerebro frente a los estímulos de escribir a mano o mediante un aparato digital. En total, 256 electrodos fueron colocados en 12 niños y 12 adultos jóvenes.

Los científicos analizaron las cabezas de los niños de 12 años. Ellos podían retirarse del laboratorio en cualquier momento | Foto: Frontiers / NTNU

Según informa Norwegian SciTech News, portal de noticias de la NTNU y SINTEF —organización independiente de proyectos en Noruega—, se tomaron exámenes de 45 minutos. Así, se recibieron 500 datos por segundo. Los resultados: la mayoría de participantes mantuvo activa la memoria cuando escribía a mano en comparación de cuando usaba teclado.

Van der Meer, luego de corroborar sus conjeturas, dijo que el cerebro se siente más a gusto con el método de escritura tradicional. “Muchos sentidos se activan al presionar el lápiz sobre el papel, al ver las letras que escribes y al escuchar el sonido que haces al escribir”, añadió.

Además, a través de una entrevista con ABC Ciencia, la profesora noruega insistió en que no hay desafíos en el ser humano si no se practica el dibujo y la escritura en cursiva, pues “corremos el riesgo de criar una generación de niños que no pueda escribir una lista de la compra, un diario o una carta de amor”.

Al pedirle su opinión sobre la tecnología ofrecida en guarderías, la investigadora resaltó que los niños aprenden por sí mismos, sin necesidad de tener iPads o tabletas a la mano. Ella calificó a esa evasión de la realidad como “un mundo plano y empobrecido”, ya que no los hará siempre “más competentes”.

Una niña escribe a mano. El esfuerzo es mayor, pero se trata de algo indispensable | Foto: Audrey van der Meer

Audrey van der Meer desea avanzar un paso más allá. Cree que los gobiernos deben gestar campañas a fin de no olvidar la práctica de escritura a mano para que los menores tengan al menos un mínimo de formación antes de la expansión definitiva de los dispositivos digitales.

Si bien escribir de modo convencional es un proceso arduo, la neurocientífica considera necesario experimentar esa fase agotadora de mover las extremidades una y otra vez.

“Si usa un teclado, usa el mismo movimiento para cada letra (...) Usaría un teclado para escribir un ensayo, pero tomaría notas a mano durante una conferencia”, propuso Van der Meer.

“La escritura cursiva se ha considerado un precursor esencial para un mayor éxito académico”, se lee en el artículo de Frontiers. Allí, mencionan que los críticos de las computadoras sostienen que el rendimiento de una clase disminuye porque todos los alumnos se distraen y hacen, simultáneamente, más de una labor (multitarea) en el entorno cibernético.

