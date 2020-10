Estudio confirma que el remdesivir es útil contra la COVID-19: “Son resultados significativos”

El antiviral remdesivir forma parte de la exigua lista de tratamientos aprobados contra el nuevo coronavirus. A mediados de año la Unión Europea autorizó su uso en pacientes con COVID-19. Y desde entonces varios estudios han corroborado su efectividad.

El jueves 8 de octubre en la revista The New England Journal of Medicine se publicó los resultados de un ensayo clínico que incluyó a 1.062 pacientes bajo un método doble ciego (541 asignados al remdesivir y 521 a un placebo).

Quienes recibieron remdesivir pudieron ser dados de alta del hospital en promedio cinco días antes de las personas que recibieron el placebo.

Diagrama explicativo sobre cómo el medicamento antiviral remdesivir actúa contra la replicación del coronavirus. Infografía: AFP

“ Nuestros datos muestran que el remdesivir fue superior al placebo al acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados con COVID-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior”, concluyeron los autores.

El ensayo se llevó a cabo con adultos que fueron hospitalizados con coronavirus y tenían evidencia de infección respiratoria, principalmente neumonía. Algunos de ellos tenían una condición grave, mientras que otros tenían síntomas más leves.

“Los resultados son significativos”, subrayó el consejero delegado de la farmacéutica estadounidense Gilead, Daniel O’Day, en el programa Squawk Box del canal CNBC. “Decididamente ayudará a los pacientes de todo el mundo que tengan la mala suerte de ser hospitalizados a mejorar” .

Las estimaciones de mortalidad de Kaplan-Meier —análisis de supervivencia muy usado entre científicos— fueron del 6,7% para quienes tomaron remdesivir y 11,9% para los que recibieron el placebo.

En general, redujo la mortalidad en un 70% en el mayor subgrupo estudiado, el de aquellas personas hospitalizadas que estaban obligadas a recibir oxígeno. “Estos datos refuerzan el valor del remdesivir en pacientes hospitalizados” , dijo el médico John Beigel —uno de los autores—, citado por el Times.

O’Day destacó que el ensayo clínico se realizó en conjunto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por su sigla en inglés) y fue revisado tanto por doctores como por científicos “para afirmar los resultados”.

“Es una medicina que funciona reduciendo la replicación viral en el cuerpo, algo importante al principio de la enfermedad y al principio de la hospitalización” , agregó O’Day.

El remdesivir es uno de los medicamentos que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber confirmado que tenía coronavirus SARS-CoV-2.

