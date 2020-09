Psicólogo descubre en compañía de quien nos sentimos más felices: ¿Pareja, familia o amigos?

Un estudio llevado a cabo por Nathan Hudson, profesor de psicología de la Universidad Metodista del Sur, en el estado de Texas (Estados Unidos), llegó a la conclusión de que las personas registran niveles más altos de felicidad cuando pasan tiempo con sus amistades que cuando están con su pareja o con sus parientes.

De hecho, estar en compañía de la pareja reportó la menor cifra de bienestar entre estas tres agrupaciones, según detallan los resultados de la investigación publicada en la revista Journal of Personality and Social Psychology.

PUEDES VER Agencia sanitaria rusa ve señales de que la COVID-19 se volverá estacional

Para efectuar el estudio fueron encuestadas 400 personas en relación a los momentos compartidos con sus familiares o amigos, y se le solicitó que calificaran entre 0 (nunca) y 6 (casi siempre) los sentimientos que sentían una vez concluían los encuentros, entre los que figuran: sentido de propósito, felicidad y satisfacción.

El pedagogo de la universidad estadounidense argumentó que los resultados de la investigación no se vinculan con la “naturaleza fundamental de las relaciones” entre la familia y las amistades, y explicó que las conclusiones no significan que las personas no sientan felicidad por sus parejas e hijos.

PUEDES VER El desconocido calentamiento global que cambió la Tierra hace 233 millones de años

“Este documento ofrece una visión optimista de la familia y sugiere que las personas disfrutan genuinamente de sus parejas románticas e hijos”, afirmó Hudson.

Los resultados podrían estar ligados con el hecho de que las personas, en casos generales, pasan su tiempo libre con sus amigos; mientras que a menudo se dedican a labores domésticas en compañía de sus parientes.

Psicología, últimas noticias: