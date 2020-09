Estudio pronostica que el nivel del mar podría subir hasta 40 centímetros por el deshielo

Una nueva investigación advierte que el nivel de los mares podría subir unos cuarenta centímetros de aquí al año 2100 a causa del deshielo de los casquetes glaciares por el calentamiento global, causado principalmente por las excesivas emisiones de gases de efecto invernadero.

El efecto invernadero es un proceso que calienta al planeta debido a que la radiación térmica de la superficie es absorbida por determinados gases, como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el óxido nitroso. Estos dos últimos, junto con los clorofluorocarbonos, son emitidos en grandes cantidades por la actividad humana en industrias y transporte, lo que ha intensificado el proceso natural y ha propiciado el aumento constante de la temperatura global.

Para este estudio, objeto de dos publicaciones en la revista Cryosphère, científicos de cerca de 40 institutos internacionales especializados del Giec, grupo de expertos de la ONU sobre el clima, simularon dos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el primer escenario, la tendencia actual del aumento de las emisiones y el deshielo de los glaciares en la Antártida haría subir el nivel de los mares hasta 30 centímetros, y el de Groenlandia en 9 centímetros adicionales.

PUEDES VER Antártida: enormes glaciares Pine Island y Thwaites sufren peligroso deshielo de sus cimientos

En un escenario de fuerte reducción de las emisiones, el deshielo del casquete groenlandés podría agregar solo tres centímetros al nivel de los mares. En tanto, la Antártida contribuiría con hasta 15 centímetros.

Sin embargo, los modelos climáticos indican que la capa de la Antártida puede sufrir cambios dinámicos en reacción al calentamiento del océano. Esto significa que tiene el potencial de mantener una producción de hielo suficiente para contrarrestar la pérdida. En ese sentido, las simulaciones estiman que el continente blanco podría incluso disminuir hasta en 8 centímetros el nivel del mar.

Interrogado sobre las importantes variaciones entre los escenarios, Anders Levermann, investigador en el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) y uno de los autores del estudio, consideró que “la incertidumbre no debe ser una razón para esperar sino que por el contrario se requiere una acción urgente. Conocemos que algo va a pasar, pero no sabemos hasta que punto será grave”.

A inicios de septiembre, un estudio publicado en la revista Nature climate change ya había concluido en una posible elevación de los mares de 40 centímetros de aquí 2100, escenario catastrófico que pondría en peligro centenares de millones de habitantes en las zonas costeras.

En septiembre de 2019, un informe especial del Giec había considerado que más de mil millones de personas vivirían de aquí a mediados de siglo en zonas costeras poco elevadas muy vulnerables.

En febrero, un estudio que sintetizaba los modelos informáticos realizados en 27 institutos internacionales y coordinado por el PIK, había considerado que solo el deshielo en la Antártida podría causar un alza del nivel de los océanos de hasta 58 centímetros de aquí al fin del siglo, si el ritmo global de las emisiones sigue sin cambios.

Los casquetes de la Antártida y de Groenlandia contienen suficiente hielo para hacer subir el nivel de las aguas en 65 metros si se derritieran totalmente.

La República / AFP.

Cambio climático, últimas noticias: