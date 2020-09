¿Una expulsión de partículas cargadas del Sol propició la tragedia del Titanic?

El Titanic, transatlántico británico y el barco más famoso de la historia tras su hundimiento en abril de 1912 durante su viaje inaugural, ha sido motivo de múltiples investigaciones e incluso ha sido recreado en libros, series y películas.

Hasta 1.500 personas perdieron la vida a causa del desastre del RMS Titanic. Durante más de un siglo los historiadores se han fijado en este evento, pero recientemente apareció una nueva teoría con un enfoque novedoso, refirió Hakai Magazine el lunes 14 de septiembre.

La investigadora meteorológica independiente, Mila Zinkova, una programadora informática jubilada que vive en California (Estados Unidos), planteó el posible papel del clima espacial en los eventos que rodearon el desastre del Titanic.

Tecnología e infraestructura afectadas por los fenómenos meteorológicos espaciales. Imagen: NASA

En un artículo publicado el 4 de agosto en la revista Weather, Zinkova indagó sobre cómo un evento metereológico proveniente del espacio pudo haber afectado la navegación y las comunicaciones del Titanic previo a su desplome y a la posterior operación de rescate, a cargo del transatlántico RMS Carpathia.

“La mayoría de las personas que escriben sobre el Titanic no saben que esa noche se vieron auroras boreales”, escribió la autora. Apuntó que hubo una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar, de moderada a fuerte.

Hasta cuatro sobrevivientes del Titanic aseguraron haber visto la aurora boreal en la noche trágica. “El hecho de que tanta gente haya visto la aurora me da la certeza de que se estaba produciendo un evento meteorológico espacial”, señaló Chris Scott, físico espacial y atmosférico de la Universidad de Reading (Inglaterra).

Como se ha comprobado que las eyecciones solares son capaces de influir en las agujas de la brújula y generar interferencias de radio en las comunicaciones, Zinkova indicó que una ráfaga de radiación electromagnética pudo haber sido la causa.

Al golpear esta ráfaga con la Tierra, las partículas cargadas provocaron una aurora y obstaculizaron las brújulas, así como el equipo de radio a bordo del Titanic y embarcaciones cercanas, incluido el propio Carpathia. Aunque en el caso de este transatlántico menor, pudo haber sido beneficioso para el rescate de 705 personas.

La expulsión de partículas cargadas del sol, en opinión de Zinkova, pudo haber provocado que la tripulación del Titanic hiciera ajustes de navegación diferentes, que a la postre lo llevaría en dirección al iceberg. “Incluso si la brújula se moviera solo un grado, ya podría haber marcado la diferencia”, dijo.

Además del Carpathia, el SS Californian recibió el SOS del Titanic. No obstante, no lo escucharon otros barcos en los alrededores y para la investigadora el clima espacial también pudo haber sido responsable. Por ejemplo, el SS La Provence entró en contacto con otros barcos, mas no con el Titanic.

El historiador del Titanic, Tim Maltin, reconoció que disfrutó el artículo de Zinkova pero se mostró escéptico. Aunque estuvo de acuerdo en que probablemente hubo una tormenta solar, no lo consideró suficiente. “Creo que no fue un factor significativo”.

Zinkova aceptó que sería muy complicado probar si la actividad solar contribuyó definitivamente en el hundimiento del Titanic. Scott, por su parte, consideró relevante tener en cuenta la influencia del Sol en eventos históricos.

