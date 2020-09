Antártida: enormes glaciares Pine Island y Thwaites sufren peligroso deshielo de sus cimientos

Este lunes 14 de septiembre, un equipo de científicos de EE. UU. y varios países de Europa publicaron un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences sobre el hallazgo de graves daños en dos importantes glaciares antárticos tras analizar unas imágenes satelitales.

En la Antártida occidental, los glaciares Pine Island y Thwaites han desarrollado “grietas y fracturas abiertas” que muestran “signos de su debilitamiento estructural” durante las últimas décadas, señalan los investigadores.

PUEDES VER: El principal casquete glaciar de Groenlandia se fractura por el calor

Los expertos explican que los dos glaciares han experimentado cambios a lo largo de los años debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas cambiantes. Dando como resultado que los cimientos de hielo se vayan derritiendo, lo que ha provocado un aumento en el nivel del mar.

El informe señala que el glaciar Pine Island y el glaciar Thwaites son responsables de aproximadamente el 5% del aumento global del nivel del mar. Si Thwaites colapsa completamente se podría producir un incremento de hasta dos o tres metros de agua, según The Science Times.

Si ambos glaciares colapsan “muchas áreas cercanas también se derrumbarían, provocando un caos generalizado”, sostuvo Indrani Das, profesor de investigación de la Colaboración Internacional de Glaciares Thwaites y el Observatorio Terrestre Lamont-Doherty en la Universidad de Columbia.

Mediante una comparación de imágenes de satélite anteriores muestran que las “zonas de ruptura” de los glaciares, o áreas de severa deformación, se han incrementado alrededor de un 30% desde 1992, lo cual ha ocasionado un aumento del nivel del mar más rápido entre 2000 y 2010.

Por el momento, los científicos concluyeron que es poco probable que se produzca un colapso completo de los dos glaciares en un futuro cercano. Asimismo, explicaron que el derretimiento en la superficie es leve, ya que la mayor parte del deshielo ocurre bajo el agua, donde el océano está a temperaturas más cálidas.

Sin embargo, los especialistas se mostraron preocupados de cómo el cambio climático está afectando significativamente estos glaciares.

Cambio climático, últimas noticias: