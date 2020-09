Un estudio a nivel internacional sobre el impacto del nuevo coronavirus en las áreas de neumología pediátrica de 91 centros médicos, que tratan a cerca de 133.000 niños asmáticos, concluyó que los menores no parecen estar especialmente afectados por el virus.

El artículo publicado en el sitio web The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice afirma que, desde que inició la pandemia de la COVID-19, la condición de la población infantil con asma puede incluso haber mejorado a través de una constante práctica de los tratamientos y a la disminución de las exposiciones.

Dicha investigación ha reportado 15 casos positivos del patógeno, lo que demuestran que la incidencia estimada no se distingue de los reportes de las indagaciones pediátricas generales.

Con motivo del comienzo del año escolar, la Unidad de Neumología y Alergia infantil del hospital La Fe, ubicado en el municipio de Valencia (España), ha escrito un informe con especificaciones sobre la utilización del tapabocas en los centros educativos para los niños asmáticos.

De acuerdo al documento, la población en edad escolar con asma o alergias no tiene mayor peligro de contraer el coronavirus ni su afección base implica que un posible contagio origine una situación potencialmente más riesgosa.

PUEDES VER Vacuna experimental china demostró eficacia contra mutaciones de COVID-19, afirma desarrollador

En este contexto, Antonio Nieto —jefe del área de Neumología en el nosocomio español— autor del informe, ha señalado que, durante la intercrisis, la capacidad pulmonar de los pequeños con esta enfermedad suele ser completamente regular, con lo que el uso de la mascarilla no supone una limitación para una respiración normal en comparación con niños sin asma.

“No estaría justificado utilizar un asma controlada para solicitar la exención del uso de la mascarilla; es más, no utilizarla implicaría un riesgo gratuito de contagio para el paciente y sus compañeros”, sostuvo el especialista.

Asimismo, el informe determina que, únicamente en casos de asma grave con obstrucción fija, la exclusión de usar barbijo podría estar justificada con la evaluación requerida del riesgo de contagio o transmisión de la COVID-19.

Con información de EFE.

Niños, últimas noticias: