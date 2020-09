Estudio del IETSI no encontró evidencia que respalde el uso del dióxido de cloro en pacientes COVID-19

El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI del Seguro Social de Salud (Essalud) realizó una revisión sistemática acerca de la efectividad y seguridad del uso de dióxido de cloro y derivados del cloro, en la prevención o el tratamiento de la COVID-19 en las principales revistas y bases de datos científicas.

Los resultados arrojaron que, luego de la revisión de artículos científicos publicados hasta el 24 de julio de 2020, no se encontraron estudios que hayan evaluado el uso del dióxido de cloro en pacientes con el nuevo coronavirus.

“La búsqueda en las bases de datos y otras fuentes incluyó 101 registros luego de eliminar duplicados, de los cuales no se identificó ningún estudio publicado o en proceso de publicación, como preimpresión, que haya evaluado el uso del dióxido de cloro y de derivados del cloro para prevenir o tratar la COVID-19 o infecciones por otros coronavirus”

Aunque precisaron que se encontró un único estudio registrado en la página ClinicalTrials.gov, titulado “Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19″, el cual tiene planificado enrolar a 20 participantes colombianos con el fin de evaluar la eficacia del dióxido de cloro. Sin embargo, solo aparece inscrito, pero no tiene ningún avance ni resultado.

La revisión sistemática fue realizada a las bases de datos PubMed, Embase (Excerpta Medica Database), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), Cochrane Library, Web of Science, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), y SciELO (Scientific Electronic Library Online) y se usó el Manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones y también de PRISMA.

Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios de corte transversal, y reporte de casos que evaluaron dióxido de cloro y derivados del cloro para prevenir o tratar la COVID-19 en personas de todas las edades. No se aplicaron restricciones de idiomas ni de estado de publicación.

Finalmente, los investigadores concluyen que “ante la falta de evidencia, estos compuestos químicos no pueden considerarse eficaces ni seguros”. Los resultados de esta revisión sistemática responden al aumento de personas que están consumiendo dióxido de cloro o derivados del cloro, pese a que son compuestos químicos no autorizados para el consumo humano.