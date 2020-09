Un nuevo estudio científico ha determinado que el cóndor andino (Vultur gryphus) puede permanecer volando durante cinco horas sin batir ni una sola vez las alas, cubriendo en su camino 172 kilómetros antes de descender a tierra.

El objetivo del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que se realizó a ocho cóndores cerca a la ciudad de Bariloche, Argentina, entre los años 2013 y 2018, fue conocer los efectos de las condiciones climáticas en los Andes sobre el vuelo de estas aves endémicas. Un total de 250 horas de vuelo pudieron ser registradas gracias a diferentes dispositivos electrónicos.

Como resultado de esta investigación Physical limits of flight performance in the heaviest soaring bird, se determinó que el cóndor andino pasa el mayor tiempo de su vida volando y apenas bate sus alas un 1,3% del tiempo que se encuentra en el aire.

Entre los ejemplares seguidos, figuró uno que llegó a volar durante cinco horas sin dar un solo aleteo, cubriendo en este lapso la sorprendente distancia de 172 kilómetros sobre las montañas de la Patagonia argentina.

“Los cóndores son pilotos expertos, pero no esperábamos que lo fueran tanto”, precisó Emily Shepard, coautora del estudio y profesora en biología de la Universidad de Swansea, en Gales.

Gracias a los datos recogidos se pudo conocer que el 75% de los aleteos del cóndor andino ocurren durante su despegue, lo cual sugiere que es en este momento cuando gastan más energía. Esta también sería la razón para que eviten aterrizar a cada momento.

Los investigadores han anunciado futuras investigaciones para comprender las decisiones que toman estas majestuosas aves para pasar en pleno vuelo de una corriente ascendente a otra sin esfuerzo.

El cóndor andino, también cóndor de los Cerros, cóndor de los Andes, o simplemente cóndor es una especie de ave de la familia Cathartidae que habita en América del Sur. Pueden llegar a pesar más de 15 kilos y tener una envergadura de alas superior a los 3 metros.

