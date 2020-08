Desde que se expandió la pandemia del coronavirus a nivel mundial en marzo pasado, miles de laboratorios iniciaron una carrera contra reloj para trabajar una vacuna que creara inmunidad en las personas. Luego de varios estudios sobre un virus que llevaba pocos meses de existencia, alrededor de 200 proyectos se pusieron en marcha, 26 de ellos se adelantaron en las investigaciones y seis están en fase avanzada.

Rusia fue el primer país que desarrolló y aprobó una vacuna contra la COVID-19, aún sin completar las pruebas clínicas que establecen los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bautizada como la “Sputnik V” (en honor al primer satélite lanzado al espacio, con el agregado de la “v” por vacuna), la vacuna fue desarrollada por el Instituto de investigación Gamaleya.

“Esta mañana, por primera vez en el mundo, ha sido registrada una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sé que es una vacuna bastante eficaz, y que proporciona una inmunidad duradera”, decía Vladimir Putin, presidente de ese país. Mencionó que una de sus hijas había sido inoculada y agregó que tras una segunda inoculación, presentó una leve fiebre y “eso fue todo”.

Las seis vacunas en fase 3

A nivel mundial, el coronavirus ha contagiado a casi 20.3 millones de personas y los fallecidos sobrepasan los 741.000. Sin embargo, las esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra la COVID-19, están latentes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que de las 26 candidatas, seis están en fase avanzada.

"Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay un remedio infalibre, y quizá no lo haya nunca", declaró el pasado 5 de agosto.

¿Cuáles son estas seis vacunas?

Tres se desarrollan en China, mientras que las otras son objeto de estudio en los laboratorios de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Moderna y la británica AstraZeneca, esta última en colaboración con la Universidad de Oxford. A continuación los nombres y detalles con información de la OMS:

1. China

- CanSino Biologics: Ensayos realizados con humanos en colaboración con personal militar chino.

- Sinopharm / Sinovac Biotech China: Basadas en un virus inactivo, más de 2 mil personas han participado en los ensayos.

2. Estados Unidos

- Moderna: Llamada Mrna-1273, empezó con las pruebas en 30 mil voluntarios, el pasado mes de julio.

3. Reino Unido

- Universidad de Oxford / AstraZemeca: Denominada ChAdOx1nCov-19, se probó en 1,077 personas y se mostró que genera anticuerpos y células T que pueden combatir la COVID-19.

A pesar del avance de las vacunas, el director de urgencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, se mostró cauteloso y advirtió que, cuando alguna de ellas muestre buenos resultados, “se pasará a la producción de la vacuna y se procederá a la inmunización de la población, pero hay que ser cautos y ver posibles efectos adversos antes de vacunar a miles de personas”.

¿Qué significa que una vacuna esté en fase 3?

El candidato a vacuna debe superar una fase 0 o preclínica que incluye pruebas in vitro (verificación) y en animales. Una vez que se ha demostrado que la vacuna es segura y funciona en organismos animales, entra a un estudio clínico en seres humanos. Esta se divide en tres pases, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC):

Fase 1: En un pequeño grupo de entre 20 y 100 personas sanas, la vacuna comenzará la prueba para determinar si es efectiva. En este proceso, el estudio identificará los efectos secundarios de la dosis.

Fase 2: En este ensayo, participan una población de entre 200 y 500 voluntarios. Evalúan los efectos secundarios más comunes y cómo reacciona el sistema inmune.

Fase 3: La vacuna ingresa a una prueba mucho más grande donde participan miles de personas. Los objetivos son comparar cómo evolucionan las personas vacunadas en relación a las que no. Registran datos estadísticos de su seguridad y efectividad, además de detectar algunos efectos secundarios que no fueron hallados en la anterior fase.

Fase 4 (posible): La vacuna es aprobada, sin embargo, continúan recabando información para reforzar su seguridad y eficacia.

Tiempo y costo de la vacuna

Los investigadores creen que en tan solo 12 o 18 meses podrían tener lista una vacuna contra el coronavirus, a mediados del 2021. Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, que desarrolla la vacuna en Reino Unido en alianza con la Universidad de Oxford, expresó que trabajan en base a “precio costo” sin generar ganancias.

“Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio, o sea que entregaremos la vacuna a precio de costo en todo el mundo. El valor de la misma “será a cerca de 2.50 euros la unidad”, expresó a RTL.