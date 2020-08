Baloxavir marboxil. El nombre no resulta familiar, pero ha sonado con fuerza esta semana tras un hallazgo publicado por la revista académica New England Journal of Medicine el último 23 de julio. De acuerdo al estudio, este medicamento reduce significativamente la transmisión de la influenza pandémica entre las personas que viven en la misma casa.

“La noticia llega justo a tiempo para la temporada de gripe 2020-2021, que amenaza con coincidir con un nuevo repunte de las infecciones por coronavirus en los países este otoño e invierno”, ha celebrado el científico William Haseltine, reconocido por su trabajo con el genoma humano, en una columna en CNN.

Según el experto, la confluencia de estos dos virus puede “abrumar los recursos médicos ya agotados y complicar los procedimientos de prueba” pues ambas enfermedades presentan “sintomatologías similares”.

William Haseltine, exprofesor en la Facultad de Medicina de Harvard, agregó que el estudio es “significativo” y “brinda la esperanza para desarrollar medicamentos dirigidos a otras enzimas virales y prevenir la COVID-19”.

“Una droga profiláctica con el potencial de reducir significativamente la incidencia de la influenza pandémica es una muy buena noticia” y “respalda el concepto de que también reducirá la transmisión en otros entornos”, apuntó.

En los hogares que recibieron el placebo (para la investigación), el 13,6 % de los residentes contrajo la influenza. Solo el 1,9 % de los que recibieron baloxavir presentaron gripe y no se observaron efectos secundarios graves en el grupo de tratamiento.

Sin embargo, hay varias advertencias. Dos cepas de influenza circulan generalmente en otoño e invierno: influenza A y B. Aunque el baloxavir está aprobado para su uso contra la influenza A y B, la B no estuvo activa durante el período 2018-2019 en Japón, cuando se realizó el estudio.

“La esperanza, aunque no probada en este estudio, es que el medicamento también proteja contra la infección por influenza B”, comentó William Haseltine.

¿Cómo funciona el baloxavir?

Baloxavir funciona por un mecanismo novedoso. El virus de la influenza utiliza un proceso llamado “cap capping” para reproducirse, captando partes del ARN de una célula huésped y usándolo para continuar con el proceso de reproducción.

El fármaco se une e inhibe la proteína que el virus necesita para reproducirse. Las células humanas carecen de una enzima o función similar.

De acuerdo a William Haseltine, una combinación de una vacuna contra la gripe estacional y el baloxavir pueden “reducir significativamente la gravedad de la próxima epidemia de gripe y ahorrar a nuestros hospitales lo peor”.

Con información de CNN.