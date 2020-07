Científicos crean por accidente un híbrido de dos peces en peligro de extinción

Un equipo de científicos creó accidentalmente un híbrido a partir de dos peces en peligro de extinción. En un laboratorio en Hungría, los investigadores colocaron el esperma de un pez remo estadounidense cerca de los huevos de un esturión ruso sin imaginar que ambos se combinarían.

Según explica el estudio publicado en la revista Genes, se pretendía que los óvulos del esturión se reprodujeran asexualmente a través de un proceso llamado ginogénesis, que requiere la presencia de esperma, pero no la introducción de ningún ADN real. No obstante, ocurrió lo contrario.

“Hice una doble toma cuando lo vi”, dijo a New York Times Solomon David, ecologista acuático de la Universidad Estatal de Nicholls en Louisiana. “Simplemente no lo creía. Pensé, ¿hibridación entre esturión y pez remo? No hay forma.”, agregó.

De los huevos que nacieron a partir del cruce, emergieron cientos de híbridos y un mes después, más de dos tercios de ellos todavía estaban vivos. A la fecha, alrededor de 100 de estos están vivos.

“Nunca quisimos jugar con la hibridación. Fue absolutamente involuntario”, acotó Attila Mozsár, investigadora principal del Instituto de Investigación de Pesca y Acuicultura en Hungría y coautora del estudio.

Tanto el remo como el esturión son conocidos como “peces fósiles” debido a su antiguo linaje. Su último antepasado común nadó durante la edad de los dinosaurios, y ambos han estado evolucionando independientemente, durante más de 184 millones de años, lo que los hace divergentes evolutivamente. Eso llevó a los científicos a suponer que estaban demasiado lejanos para ser hibridados.

Aunque la Dr. Mozsár y sus colegas planean seguir cuidando de los nuevos peces que crearon por error, no tienen planes de hacer más. Ellos sospechan que los híbridos hechos por el hombre son estériles, por lo que no tienen valor para la producción de caviar. Además, podría poner en peligro a las poblaciones de peces salvajes.