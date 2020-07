Vacuna de Moderna produjo inmunidad en todos los voluntarios de la primera fase

La vacuna contra el coronavirus que desarrolla Moderna produjo anticuerpos en todos los pacientes evaluados en el primer ensayo de seguridad, informaron los investigadores federales este martes 14 de julio. Los niveles producidos fueron equivalentes a la mitad de lo que se observa generalmente en los pacientes que se infectan con el virus y se recuperan, pero resulta prometedor, aseguraron.

Los resultados fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine. El documento registra los efectos secundarios, que no fueron graves en la mayoría de pacientes como para impedir continuar con más pruebas, según los investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

Algunos de los síntomas reportados fueron fatiga leve a moderada, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular en la mitad de los que recibieron las tres dosis. Además, el 40% de las personas en el grupo de dosis media experimentaron fiebre después de la segunda vacunación. Tres de los 14 pacientes que recibieron la dosis más alta de la vacuna experimentaron efectos secundarios graves, pero esa dosis no se está utilizando en ensayos más grandes.

Moderna señaló en un comunicado de prensa que, si todo va bien en futuros estudios, “la compañía sigue en camino de poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis por año, y posiblemente hasta mil millones de dosis por año, a partir de 2021″.

En el estudio de primera etapa, “el objetivo era analizar la seguridad y luego analizar las respuestas inmunitarias”, dijo la Dra. Lisa Jackson, investigadora principal del Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle, que participó en el estudio.

“Pensamos que las respuestas inmunitarias parecen prometedoras, pero no sabemos si los niveles que estamos viendo realmente protegerían contra la infección. Es realmente difícil saberlo hasta que se realice el ensayo de eficacia”, dijo. “Así que estamos sentando las bases para el juicio que proporcionará esas respuestas”.

Moderna espera comenzar el estudio más grande el 27 de julio. Será el primero en los Estados Unidos en comenzar los ensayos de fase III. La etapa final del ensayo comparará la vacuna con las vacunas de placebo en 30 000 personas sanas con alto riesgo de contraer el coronavirus.

Por ahora, el nuevo estudio “proporcionó información rápidamente que podría usarse para determinar qué dosis seguir adelante con los ensayos de fase II y fase III. Esa es una decisión críticamente importante y tener esa información disponible tan pronto después del inicio del ensayo de la vacuna es bastante notable”, dijo Jackson.

Por su parte, Tony Moody, médico e investigador del Instituto de Vacuna Humana de Duke, dijo que el lado positivo de todo es que los niveles de anticuerpos producidos son “realmente alentadores”.

Si los investigadores están midiendo lo correcto, la vacuna debería funcionar, agregó, y señaló que esto solo se puede probar en ensayos grandes.