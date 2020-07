En los últimos años, se ha reunido evidencia de que existe un objeto espacial en un lugar remoto de nuestro sistema solar. Dada la perturbación gravitacional que genera en los cuerpos de su entorno, se calculó que este objeto tiene entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra. Lo llamaron Planeta Nueve, pero no se logró tener una prueba visual de este. Por esa razón, recientemente se ha especulado con la posibilidad de que en realidad sea un agujero negro pequeño.

Para descubrir de una vez por todas la verdadera ‘identidad’ de este hipotético objeto, dos académicos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) han desarrollado un nuevo método para buscar agujeros negros en el sistema solar exterior. El plan es detectar las erupciones de los cuerpos que son atrapados por la gravedad del agujero negro.

“En la vecindad de un agujero negro, los cuerpos pequeños que se acercan a él se derretirán por el calentamiento del gas del medio interestelar que se acumula alrededor”, dijo Amir Siraj, coautor del estudio.

Disco de material cayendo en agujero negro. Imagen: EHT.

“Debido a que los agujeros negros son intrínsecamente oscuros, la radiación que emite la materia en su camino hacia la boca del agujero negro es nuestra única forma de captar este ambiente oscuro”, explicó el otro autor, Dr. Avi Loeb.

Una misión para desvelar el misterio

Según su investigación, aceptada en The Astrophysical Journal Letters, estas detecciones se lograrán con la capacidad de la misión Legacy Survey of Space and Time (LSST), la cual se llevará a cabo con un potente telescopio en el Observatorio Vera C. Rubin (Chile), actualmente en construcción.

"La capacidad de LSST de inspeccionar el cielo dos veces por semana es extremadamente valiosa. Además, su profundidad sin precedentes permitirá la detección de destellos resultantes de impactadores relativamente pequeños, que son más frecuentes que los grandes", añadió Siraj.

Estructura óptica del telescopio que llevará a cabo la misión LSST. Foto: L3Harris.

Debido a su masa estimada, si el Planeta Nueve es un agujero negro, tendría el tamaño de una toronja. No sería del tipo más común (aquellos que nacen del colapso de una estrella y son más masivos que el Sol), sino que estaríamos ante la primera detección directa de un agujero negro primordial, formado por la densidad extrema del universo primitivo.

La misión LSST comenzará a operar en 2022, lo que significa que en muy poco tiempo podríamos saber qué se esconde más allá de los planetas de nuestro vecindario cósmico. Tal vez nos llevemos más de una sorpresa, ya que el método de Loeb y Siraj permitirán encontrar cualquiera de estos objetos oscuros hasta a 100.000 unidades astronómicas (UA), y cada UA equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol.