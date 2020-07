De acuerdo con la Unión Astronómica Internacional (UAI), nuestro sistema solar tiene ocho planetas y que los demás objetos pueden ser satélites, cuerpos menores o planetas enanos. Sin embargo, muchos científicos han tenido sus razones para no estar de acuerdo con esta clasificación. Uno de ellos es Alan Stern, activo investigador de la NASA, quien afirma que hasta la Luna es un planeta.

Alan Stern es investigador principal de la misión New Horizons, la sonda que exploró Plutón y que ahora dirige a las fronteras del sistema solar. En una entrevista con el diario español ABC, el científico planetario le restó relevancia al criterio que maneja la UAI y aseguró que lo correcto sería usar la definición geofísica, que considera planeta a cualquier objeto esférico sin reacciones de fusión nuclear.

Alan Stern. NASA.

“La UAI es una organización de astrónomos y no de científicos planetarios. Como los astrónomos no son los expertos en el campo, es irrelevante que no les llamen planetas”, sostuvo.

En 2006, la UAI estableció que los planetas se diferencian de los planetas enanos porque estos últimos no tienen la masa suficiente para generar un campo de gravedad que despeje los cuerpos pequeños de su entorno, es decir, no lograron ‘limpiar su vecindario orbital’. En esa línea, anunciaron que solo ocho objetos de nuestro sistema solar cumplían con las características de planeta (desde Mercurio hasta Neptuno).

En cambio, según el planteamiento de Stern, los cuerpos celestes como Plutón, la Luna y otros objetos de nuestro sistema solar (como las lunas de Júpiter y Saturno o algunos cuerpos solitarios), deben ser considerados planetas.

Algunas lunas de nuestro sistema solar comparadas con Marte, Mercurio y Plutón. Fuente: NASA.

“El hecho de que la UAI publicara una definición equivocada no ha impedido que los científicos planetarios llamen planetas a estos objetos. La literatura es muy clara: en artículos científicos y simposios los científicos planetarios hablan de planetas, porque es lo que son, no sabemos de qué otra forma llamarlos”, explicó.

En ese sentido, recordó cuando la UAI cambió en 2006 la descripción de planeta y le quitó ese título a Plutón. “Pensé que era un disparate y que habían cometido un enorme error científico... Y todavía lo pienso”.

“Estoy convencido de que están bastante avergonzados por toda la controversia generada por esta definición equivocada”, añadió el científico, que participa en otros 5 proyectos de exploración espacial de la NASA.

Vista cercana del 'corazón' de Plutón. Imagen: NASA.

“Si no tuviéramos buenos datos pensaríamos que en el sistema solar solo hay unos pocos planetas (...) Ahora sabemos que hay incontables planetas, así que tenemos que aceptarlo”, manifestó.

Este debate científico no abarca los cuerpos más pequeños, como asteroides o cometas, ya que no poseen la gravedad suficiente para adquirir una forma esférica.