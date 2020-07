“Europa no ha tenido un éxito sustancial”: expertos evalúan los métodos contra la COVID-19

Europa es el continente con más fallecidos a causa del nuevo coronavirus, pero en los últimos meses avanza hacia la llamada nueva normalidad. Un escenario ambiguo que aun así tiene semejanzas con lo visto en América y ante esto, expertos calificaron los métodos usados.

Entrevistado por La República, el antropólogo Alejandro López apuntó que es erróneo analizar “Europa como un todo”, entre otras cosas porque dentro del continente poco más de la mitad de países está agrupado bajo la Unión Europea (UE), mientras que el resto toma decisiones individuales.

Aunque la UE tiene facultades para ejecutar acciones conjuntas, “no tuvo ningún papel temprano en la gestión de la pandemia”. Hubo casos certeros, como el de Portugal, que aplicó medidas tempranas, mientras que en otros, como Reino Unido, privaron el tema económico y así “ha desbordado en fallecimientos a países que a priori estaban peor situados”, aseguró.

El coronavirus se ha expandido por todo el mundo. Infografía: AFP

Por su parte, el catedrático de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Manuel Bautista, destacó que Europa se confinó de forma estricta durante más de dos meses y con un cumplimiento casi absoluto en la población.

“El método es el confinamiento, el uso obligatorio de medidas de contención como es la mascarilla, identificar en los colectivos los casos positivos para aislarles, usar un distanciamiento social obligatorio en público y en establecimientos públicos, evitar aglomeraciones de personas, medidas de higiene, laboratorios de diagnóstico activos para identificar asintomáticos”, dijo.

Un conjunto de acciones que es aplaudida por la mayoría de la comunidad científica e internacional, empero para López en el viejo continente tardaron demasiado en coger este camino contra la enfermedad COVID-19.

“En general Europa actuó tarde y mal, para luego implantar confinamientos apresuradamente. El motivo fue el error de concepto de salvaguarda económica, ya que muchos líderes pensaron que si cerraban el territorio, la economía se derrumbaría”, señaló.

¿Europa tuvo éxito contra el coronavirus?

“Europa no ha tenido un éxito sustancial a la hora de reducir la curva epidemiológica de casos (...). La única coordinación mínima en la UE ha sido en el desconfinamiento, para nada en la gestión y mucho menos en los recursos”, agregó López.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha expresado en señal de aprobación luego de que las naciones europeas superaran su peor etapa. Inclusive ha destacado la labor de España e Italia, que pasaron de ser los más golpeados por el coronavirus al desconfinamiento.

López, biólogo especializado en gestión de socioecosistemas, alertó que ambos países no actuaron con la prontitud necesaria, como sí hicieron China y Corea del Sur.

“Se mezclan dos cuestiones, primero la mediática, ya que Italia realizó multitud de test y por eso se detectó el virus en mayor proporción; y segundo la económica, ya que por las circunstancias europeas son España e Italia dos de los países más dependientes del exterior y más susceptibles en caso de cierre”, sostuvo.

Sobre la dependencia del turismo, inclusive, advirtió que este verano —iniciado el mes pasado y que terminará a mediados de septiembre— se “verá en un más que seguro repunte de casos en estos países”.

“Pero, efectivamente, han completado su desconfinamiento a un ritmo saludable comparado con otros países donde han sido masivas las protestas que reclamaban la apertura cuanto antes para poder reabrir la economía. El caso más extremo ha sido Estados Unidos, donde se lanzaba a la población armada a exigir a los gobernadores las aperturas”, dijo.

En su opinión “el aparente buen hacer de España e Italia no es más que una ventaja comparativa con respecto al mal hacer de tantos y tantos países, en Europa y América sobre todo, pero no tanto un mérito per se”.

¿Cómo ha combatido América la COVID-19?

En comunicación por correo electrónico, Bautista consideró que posiblemente América y en específico la zona del sur pasó a ser el epicentro de la pandemia, por no haber realizado medidas tan estrictas como Europa.

"Es imprescindible la cuarentena para parar la transmisión y el uso obligatorio de mascarillas en público. Para evitar una segunda oleada no hay que rebajar la guardia y seguir observando el uso obligatorio de mascarillas en público, el distanciamiento social, las aglomeraciones, las fiestas", recalcó.

Sin embargo, varios países que aparecen en la lista con más contagiados del mundo decretaron rápidamente una cuarentena total y obligaron a la población a usar mascarillas, como Perú.

“Perú tiene un serio problema de desigualdad, especialmente en Lima, que concentra el grueso de la población y las infraestructuras son, bajo mi punto de vista, mejorables”, indicó López.

En las últimas semanas, especialistas han sostenido que la COVID-19 hizo más evidente la falta de inversión del Perú. en áreas vitales de índole social, como salud y educación.

En ese sentido, el antropólogo consideró que la “lucha más eficaz contra el virus se realiza de la mano de una lucha de largo recorrido contra la desigualdad. Ese ha sido uno de los problemas de Perú o de Chile, por ejemplo”.

¿Cambiará el epicentro de la pandemia?

El viernes 3 de julio la OMS pidió a los países muy afectados por el coronavirus que abran sus economías por zonas, de manera que mantengan las medidas de control más duras en las áreas donde la transmisión del virus es más intensa.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, se refirió particularmente a Brasil y México, y reconoció que “no hay una respuesta que se ajuste a todos”.

“La pandemia se ha arraigado en Latinoamérica ahora igual que antes ocurrió en otros lugares, pero eso no quiere decir que sea peor la gestión. Singapur obtuvo gran éxito originalmente cuando la oleada arrasaba Asia y luego cometió errores en la apertura y padeció de nuevo”, aclaró López.

Dado la naturaleza novedosa del coronavirus SARS-CoV-2, el experto advirtió que dentro de unos meses la realidad de Europa y de Asia puede cambiar.

“La pandemia lleva diferentes ritmos y ahora el epicentro se encuentra en América, pero sigue creciendo y batiendo récords diarios de contagio a nivel mundial”, cerró.