El descubrimiento de un nuevo virus en China puede sonar alarmante dada la situación en la que se encuentra el mundo. Sin embargo, a diferencia del patógeno causante de la COVID-19, los científicos han empezado a conocer este mal antes de que pueda representar un verdadero peligro para la humanidad.

Un equipo de investigadores presentó los hallazgos de su estudio realizado entre 2011 y 2018 en cerdos de mataderos y hospitales veterinarios del país asiático, que alberga a la mitad de la población mundial de estos animales. Analizaron 30.000 muestras y lograron aislar 179 tipos de virus. Algunos solo aparecieron un año o disminuyeron a niveles no amenazantes, pero uno prevaleció a lo largo del tiempo e incluso aumentó su propagación entre los cerdos después de 2016.

Este virus fue identificado como G4 EA H1N1 —genotipo 4 (G4) del linaje aviar de Eurasia (EA) emparentado genéticamente con el virus de la pandemia de 2009 (H1N1)—, según el documento publicado el pasado 29 de junio en la revista PNAS. Al estudiarlo con detalle, descubrieron que era capaz de infectar las células humanas, especialmente en las que se encuentran en la superficie de las vías respiratorias.

Una nueva cepa de influenza ha sido identificada en los cerdos y posee características para convertirse en un virus pandémico. | Foto: Scott Olson / AFP

En tanto, los análisis sanguíneos en 10 provincias chinas revelaron que el 10,4 % de los trabajadores del sector porcino posee anticuerpos contra el virus, es decir, que ya estuvieron infectados. De las muestras tomadas a las personas de 18 a 35 años, el 20,5 % dio positivo para este indicador, “lo que prueba que el virus ha adquirido una mayor capacidad infecciosa”, según los autores. De esa manera, sostienen que las características del virus G4 “aumenta en gran medida la oportunidad de adaptación en humanos”, es decir, su capacidad de mutar para propagarse entre personas.

PUEDES VER A corto plazo monos infectados con coronavirus desarrollaron inmunidad, concluye estudio

“Los virus van mutando en los animales y cuando encuentran un ser diferente (humano) también muta. Por ejemplo, circulaba la influenza de aves, de cerdo y de humanos; cuando se juntaron los 3, mutaron y dieron origen a la H1N1 de 2009. Es el ejemplo típico de cuando las cepas de animales diversos entran en contacto con humanos: mutan y se forma una cepa resistente como la que causó esa pandemia”, indicó a La República Ciro Maguiña, médico infectólogo y docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Candidato a virus pandémico”

Los autores de la investigación en China indicaron que, así como la gripe porcina de 2009, el G4 “tiene todas las características esenciales de un candidato a virus pandémico”. Sin embargo, Maguiña enfatiza en que la naturaleza de los virus mutantes hace que los reportes de potenciales pademias sea algo común.

“Ha habido varias pandemias en las últimas décadas, casi todos causados por virus respiratorios. Antes se les llamaba gripes, pero gracias a la ciencia ahora sabemos que estos brotes son causados por virus de la familia influenza, rinovirus y coronavirus”, explicó.

Para Camile Webb, infectóloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la UPCH, el potencial pandémico de un virus “tiene que ver con la facilidad con la que se puede transmitir de persona a persona y con los niveles de inmunidad previa a ese virus o virus similares”.

Imagen microscópica de las partículas de virus H1N1 del 2009. Fuente: CDC.

“También tiene que ver con la gravedad de la enfermedad que causan. Cuando un virus causa muy rápido una enfermedad demasiado grave, como en el caso de las epidemias de MERS (2012) Y SARS (2003), es más difícil que se vuelva pandémico. Las personas que se infectan se van muriendo y no tienen mucha posibilidad de contagiar, además que hay más posibilidades de un aislamiento temprano”, sostuvo.

El mencionado estudio no mencionó reportes de muertes ni especificó los síntomas causados debido a que probablemente no detectó casos activos. Aun así, calcularon que hasta un 4,4 % de la población general (las 10 provincias) podría haber estado expuesta al nuevo virus porcino. Asimismo, indicaron que sus características biológicas son resistentes a las actuales vacunas de influenza, por lo que “la inmunidad preexistente de la población no otorga protección contra el virus G4″.

“Me parece que están infiriendo (su potencial pandémico) basados en que se parece a virus de influenza anteriores, pero no es que uno pueda mirar la genética de un virus y predecir que va a ser pandémico”, señaló Webb.

En cualquier caso, el objetivo principal de investigaciones como esta es prevenir un nuevo problema sanitario. Por ello, los autores aconsejan que se implemente “de manera urgente medidas específicas, en particular entre trabajadores del sector”.

Los científicos de este campo adquirirán un conocimiento cada vez mayor del nuevo patógeno a medida que continúen los estudios. Están alertas, no alarmados.